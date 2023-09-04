Заштовхав у туалетну кабінку. У Києві чоловік намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика

У Києві повідомили про підозру 43-річному чоловіку, який намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика у громадському туалеті.

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначено, що хлопчик разом з батьками відпочивав у парку Партизанська слава. Близько 20:00 дитина пішла до вбиральні, розташованої неподалік.

– У цей час за ним зайшов невідомий, силоміць заштовхав малолітнього у кабінку та намагався зґвалтувати, – йдеться у повідомленні.

На крики дитини прибіг перехожий та вибив двері кабінки. Очевидець затримав зловмисника та передав правоохоронцям.

43-річному раніше не судимому киянину повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 КК (замах на зґвалтування, вчинений щодо особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди).

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше про підозру повідомили російському військовому, який на окупованій Херсонщині змушував дівчат вживати алкоголь і ґвалтував їх.

Джерело, фото: поліція Києва

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