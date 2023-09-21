Відновлення України вже зараз: Зеленський зустрівся з Пріцкер у Нью-Йорку
У Нью-Йорку відбулася зустріч президента Володимира Зеленського зі спеціальним представником лідера США з відновлення України Пенні Пріцкер.
– Дуже важливим питанням для нас є відновлення – як післявоєнне, так і вже зараз, поки триває війна. Зокрема, ви можете прибути в Україну й побачити, як зараз працюють школи, бомбосховища, госпіталі та енергетична інфраструктура, яка є ключовою напередодні зими, – зазначив він.
Сторони обговорили пріоритетні для відбудови області нашої країни, а також підтримку найперспективніших галузей української економіки.
Зеленський наголосив на важливості участі американського бізнесу у відновленні об’єктів інфраструктури, зруйнованих через повномасштабну війну в Україні. Зокрема, це школи, дитячі садки, житлові будинки, а також енергетичні об’єкти.
Глава держави зазначив, що американські компанії можуть долучитися до реконструкції української енергетичної системи.
Крім того, Володимир Зеленський привітав Пенні Пріцкер із призначенням на посаду та висловив сподівання на майбутню плідну співпрацю.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко