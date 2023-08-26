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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Данілов повідомив, чим Україна знищила російську ЗРК Триумф у Криму

Данілов повідомив, чим Україна знищила російську ЗРК Триумф у Криму
Фото: Getty Images

Сили оборони України знищили російську зенітно-ракетну систему С-400 Тріумф, яка стояла на території Криму, за допомогою нової сучасної української ракети.

Про це в ефірі Українського Радіо розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Він наголосив, що ця ракета новітня та сучасна розробка. Проте більше деталей очільник РНБО відмовився повідомити.

– Це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно, – сказав Данілов.

Проте він наголосив, що це розробка українського оборонно-промислового комплексу в рамках програми, започаткованої 2020 року.

Раніше командування Південь повідомило, що 23 серпня в окупованому Криму ЗСУ знищили не тільки комплекс С-400 Тріумф, а й три ворожі пускові установки С-300 в Херсонській області.

Війна в Україні, Крим, Олексій Данілов
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