Українська ракета успішно пройшла випробування: оприлюднено відео

Оприлюднено відеозапис ракетного запуску далекобійної зброї українського виробництва, яка пройшла успішні випробування та здатна атакувати ціль за 700 км.

Відео опублікував секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. За його словами, вдалося ефективно застосувати нове українське розроблення.

– Ракетна програма президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне. Чекає Севастополь, чекає Камчатка, чекає Кронштадт. P.S. Тиха і співоча українська ніч, – зазначив секретар РНБО.

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно застосувала далекобійну зброю власного виробництва – ціль уражена за 700 км.

Джерело: Олексій Данілов

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