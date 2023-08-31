Українська ракета успішно пройшла випробування: оприлюднено відео
Оприлюднено відеозапис ракетного запуску далекобійної зброї українського виробництва, яка пройшла успішні випробування та здатна атакувати ціль за 700 км.
Відео опублікував секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. За його словами, вдалося ефективно застосувати нове українське розроблення.
– Ракетна програма президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне. Чекає Севастополь, чекає Камчатка, чекає Кронштадт. P.S. Тиха і співоча українська ніч, – зазначив секретар РНБО.
Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно застосувала далекобійну зброю власного виробництва – ціль уражена за 700 км.
Джерело: Олексій Данілов
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