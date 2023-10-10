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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Три країни НАТО створять мінно-тральні сили для знешкодження мін у Чорному морі – ЗМІ

Морська міна
Фото: Depositphotos

Румунія, Туреччина та Болгарія обговорюють створення спільних сил для проведення розмінування в Чорному морі. Йдеться про знищення будь-яких мін, які потрапляють у територіальні води цих країн через повномасштабну війну РФ проти України.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на трьох чиновників, обізнаних із перебігом переговорів.

Ці три країни є членами НАТО. Джерела стверджують, що вони все ще опрацьовують деталі, однак можуть створити підрозділ із розмінування вже наступного місяця.

Зараз дивляться

Оскільки атаки РФ на Україну стають дедалі ближчими до кордонів НАТО, військовий блок намагається збалансувати свою відповідь, щоб уникнути ескалації.

Відгомін війни можуть відчути три члени НАТО, які мають вихід до Чорного моря: Туреччина, Румунія та Болгарія. Йдеться, наприклад, про падіння уламків російських дронів або ж виявлення мін, принесених течією.

Така ситуація змушує ці країни активізувати оборонні заходи, оскільки через Чорне море пролягають торгові маршрути.

Хоча об’єднані сили з розмінування – це не операція НАТО, вони стануть першим великим спільним зусиллям союзників у Чорному морі від початку вторгнення РФ в Україну.

У разі створення нові мінно-тральні сили будуть мирними. Перекидати додаткові кораблі НАТО в Чорне море не планується.

За словами джерела видання, одна з цілей місії – продемонструвати, що Туреччина, Румунія та Болгарія здатні самостійно вирішити проблему з очищенням своїх територіальних вод від мін.

Від початку повномасштабної війни союзники з НАТО посилили спостереження і розвідувальну діяльність у Чорноморському регіоні.

Інциденти в Чорному морі

Влітку цього року в Чорному морі, поблизу турецького пляжу Софулар виявили щонайменше 28 нерозірваних артилерійських снарядів. Відвідувачів евакуювали, боєприпаси знешкодили.

У вересні вантажне судно Seama під прапором Того підірвалося на протикорабельній міні у Чорному морі. Це сталося приблизно за 40 кілометрів від берега Румунії.

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Джерело: Bloomberg
Болгарія, Війна в Україні, міни, Російська агресія, Румунія, Туреччина, Чорне море
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