Росіяни лізуть, як таргани. Окупанти четверту добу безперервно штурмують Авдіївку

В Авдіївці на Донеччині вже четверту добу окупанти ведуть сильні обстріли – намагаються просуватися, використовують бронетехніку, але Сили оборони України тримають свої позиції.

Про це в ефірі Єдиних новин розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, тяжкі бої тривають вже четверту добу без перерви. Окупанти гатять по місту з усього, що мають. Йдуть стрілецькі бої й артилерійські дуелі. Ворог активно застосовує авіацію.

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Минула ніч була важкою – ворог завдав по місту кілька авіаударів. Вчора росіяни багато застосували броньованої техніки, йшли колонами.

− Ніч дуже гаряча була. Декілька авіаракетних ударів було по самому місту. По позиціях навіть і не рахували, бо їх надто багато − сотні обстрілів по позиціях. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі. Росіяни лізуть, як таргани, дуже багато, − сказав Барабаш.

За словами Барабаша, окупанти хочуть взяти Авдіївку в оточення − гатять із півночі та з півдня. Але українські військові тримають позиції, “бо це не люди, це титани”.

Логістика до Авдіївки дуже ускладнена – на період загострення влада припинила постачання у місто і гуманітарної допомоги, і продуктів.

− Намагаємося забезпечувати тільки евакуацію. Якщо люди мають бажання і хочуть вже їхати, то намагаємося знаходити шпаринки між цими обстрілами. Але у місті в принципі все є − і продукти, й гігієна, і медицина. Є в достатній кількості та з резервом на кілька місяців, − наголосив голова МВА Віталій Барабаш.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) підрахували, що російські окупаційні війська з 10 жовтня захопили 4,52 кв. км території на різних напрямках навколо Авдіївки Донецької області.

Фото: Ігор Мороз, голова Донецької ОВА

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