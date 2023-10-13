Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Наєв: Опівночі на Сумщину прорвалась група диверсантів
Терміново
Шахеди поцілили в логістичну інфраструктуру Одещини – ОВА
Іскандери по Грозі навели два брати-колаборанти – СБУ
Один дрон збили, інший спровокував пожежу: що відомо про атаку БпЛА на Черкащині
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни лізуть, як таргани. Окупанти четверту добу безперервно штурмують Авдіївку

Росіяни лізуть, як таргани. Окупанти четверту добу безперервно штурмують Авдіївку

В Авдіївці на Донеччині вже четверту добу окупанти ведуть сильні обстріли – намагаються просуватися, використовують бронетехніку, але Сили оборони України тримають свої позиції.

Про це в ефірі Єдиних новин розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, тяжкі бої тривають вже четверту добу без перерви. Окупанти гатять по місту з усього, що мають. Йдуть стрілецькі бої й артилерійські дуелі. Ворог активно застосовує авіацію.

Зараз дивляться

Минула ніч була важкою – ворог завдав по місту кілька авіаударів. Вчора росіяни багато застосували броньованої техніки, йшли колонами.

− Ніч дуже гаряча була. Декілька авіаракетних ударів було по самому місту. По позиціях навіть і не рахували, бо їх надто багато − сотні обстрілів по позиціях. Штурми не припиняються ні вдень, ні вночі. Росіяни лізуть, як таргани, дуже багато, − сказав Барабаш.

За словами Барабаша, окупанти хочуть взяти Авдіївку в оточення − гатять із півночі та з півдня. Але українські військові тримають позиції, “бо це не люди, це титани”.

Логістика до Авдіївки дуже ускладнена – на період загострення влада припинила постачання у місто і гуманітарної допомоги, і продуктів.

− Намагаємося забезпечувати тільки евакуацію. Якщо люди мають бажання і хочуть вже їхати, то намагаємося знаходити шпаринки між цими обстрілами. Але у місті в принципі все є − і продукти, й гігієна, і медицина. Є в достатній кількості та з резервом на кілька місяців, − наголосив голова МВА Віталій Барабаш.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) підрахували, що російські окупаційні війська з 10 жовтня захопили 4,52 кв. км території на різних напрямках навколо Авдіївки Донецької області.

Фото: Ігор Мороз, голова Донецької ОВА

Авдіївка, Армія Росії, Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Севастополі вибухнув корабель
Севастополь
Чи мобілізують людей з інвалідністю ІІІ групи – відповідь експерта
Росіяни лізуть, як таргани. Окупанти четверту добу безперервно штурмують Авдіївку
Тритижнева пауза в ракетних атаках РФ на Україну: британська розвідка назвала причину
ППО, ракета, ракети
Країни G7 заморозили $280 млрд активів РФ і триматимуть їх, доки Україна не отримає компенсації
Росіяни лізуть, як таргани. Окупанти четверту добу безперервно штурмують Авдіївку
Чи передбачені в Україні грошові виплати дітям зі статусом дитина війни 2023: пояснює експерт
Росіяни лізуть, як таргани. Окупанти четверту добу безперервно штурмують Авдіївку
Ігри
Відео
Підсумки Рамштайну-16: яку допомогу отримає Україна

Напередодні у Бельгії відбувся перший особистий виступ Володимира Зеленського на контактній зустрічі у форматі Рамштайн.

Наталя Луценко
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу
Росіяни лізуть, як таргани. Окупанти четверту добу безперервно штурмують Авдіївку
Нескінченні похорони у селі Гроза: загиблих ховають цілими родинами
Росіяни лізуть, як таргани. Окупанти четверту добу безперервно штурмують Авдіївку
У Києві попрощались із Ніною Матвієнко | Обстріл Нікополя | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
Росіяни лізуть, як таргани. Окупанти четверту добу безперервно штурмують Авдіївку
Евакуація українців із Гази | Допомогу США поділять між… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
Росіяни лізуть, як таргани. Окупанти четверту добу безперервно штурмують Авдіївку
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь