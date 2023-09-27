У Карпатах згоріла база відпочинку, де перебували 148 дітей: що кажуть батьки, поліція та влада

У понеділок, 25 вересня, на Івано-Франківщині на території бази відпочинку Сяйво Карпат сталася масштабна пожежа. Того дня на базу близько 14:00 заселили дітей, які приїхали на відпочинок у Карпати. А вже о 17:00 спалахнув вогонь. Від будиночків залишилося згарище.

Факти ICTV зібрали усю інформацію на даний час.

Що сталося на базі відпочинку та реакція батьків

Про подію повідомила киянка Юлія Бойко, мама 8-річної дівчинки, яка поїхала відпочивати до санаторію у селі Красноїлля Івано-Франківської області.

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Про пожежу мама дізналася від своєї доньки – дівчинка зателефонувала та розповіла. Жінка скаржиться, що не розуміє, як дали дозвіл на розміщення майже 150 дітей, не переконавшись у пожежній безпеці. Адже попередня версія займання – закорочення проводки.

За словами Юлії, дітям довелося поспіхом вибігати на вулицю, у чому були – шортах, майках, капцях. Всі їхні речі згоріли вщент, ще у валізах. Мама розповіла, що дітей тримали на холоді декілька годин, не дали можливості ані зігрітися, ані попити води.

У коментарі Фактам ICTV Юлія Бойко розповіла, що більшість дітей, які поїхали на відпочинок – це діти військових. Про цю базу пані Юлія дізналася від інших батьків, які поділилися інформацією у батьківському чаті. 8-річна донька Юлії дуже захотіла поїхати – довго чекала на поїздку.

Мама розповіла, що під час самої пожежі взагалі не було зв’язку із відповідальними особами – наявні контакти не відповідали. Про усе, що відбувалося, батьки дізнавалися безпосередньо від дітей.

– Щойно донька мені зателефонувала і розповіла про пожежу, я намагалася зв’язатися за тими контактами, які нам надали. Хотіла дізнатися хоч якісь подробиці, бо дитина була в істериці, вона не могла адекватно передати інформацію. Та, на жаль, ні до кого неможливо було додзвонитися – ані в Управління молоді та спорту, телефон якого у нас був, і хто нас безпосередньо відправляв, ані до відповідальних за дітей, – заявила Юлія Бойко.

Згодом батькам написали, що відповідальні особи займаються розв’язанням ситуації, що склалася, та пізніше повідомлять подробиці.

Потім у батьківському чаті повідомили, що дітей везуть на іншу базу відпочинку, а ще згодом – на зовсім іншу.

За словами мами, на тій базі, де дітей врешті-решт поселили, не було нормальної питної води.

– Моя дитина постійно плакала та казала, що хоче пити. Знаю, що дітям запропонували попити води з крана на тій базі. Але, так розумію, що ця база не працювала, бо з кранів, за словами дитини, йшла коричнева вода, – розповіла мама.

Згодом дітям дали бутерброди та поклали спати. О 06:00 мама Юлія приїхала та забрала дитину. А ще пані Юлія наголосила, що тепер її донечці доведеться спілкуватися з психологом, адже пожежа дуже налякала дівчинку.

Зараз пані Юлія готова разом із іншими батьками йти до Київської міської військової адміністрації та вимагати пояснень, чому так сталося, чому не було оперативного зворотного контакту із батьками. Крім того, Юлія має намір писати “усі можливі і неможливі заяви”, щоб правоохоронні та адміністративні органи провели розслідування.

Як коментують подію у Святошинській РДА та КМДА

Факти ICTV також поспілкувалися із начальником відділу фізичної культури та спорту Управління молоді та спорту Святошинської РДА Аркадієм Шерстобаєвим.

За його словами, райдержадміністрація та управління зокрема займаються виключно прийняттям заявок від батьків, які хочуть коштом міського бюджету хочуть оздоровити своїх дітей.

Управління приймає документи, перевіряє та направляє до департаменту КМДА. Щодо переліку та умов проживання РДА отримують лише загальну інформацію, наприклад, де розташований табір.

Щодо того, чому діти опинилися на вулиці без теплого одягу та речей, Аркадій Шерстобаєв пояснив, що дітей як тільки заселили, одразу відправили на інструктаж щодо правил поведінки та безпеки. Тому на вулицю вибігали, хто в чому був.

За словами Аркадія Шерстобаєва, вже о 06:00 представники департаменту КМДА були на місці в Івано-Франківській області й координували усі питання. Варто зауважити, що дітей було 148, тож моментально вирішити питання їхнього розміщення – також нелегка справа.

Голова департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації Юлія Хан подякувала рятувальникам за оперативність у ліквідації пожежі. За її словами, поліція, служба у справах дітей, психологи, волонтери, адміністрація табору швидко прийшли на допомогу та надали свою підтримку.

Керівництво Укрзалізниці у короткий термін організувало відправлення дітей додому.

Що говорить поліція?

Зараз поліція Прикарпаття призначила низку досліджень, за результатами яких стануть відомі причини займання у комплексі відпочинку на Верховинщині. А відтак, чи були дотримані норми пожежної безпеки в закладі. Попередні результати будуть відомі приблизно за 10 днів.

Водночас правоохоронці опитали очевидців пожежі. Попередньо встановлено, що займання та задимлення відбулося в одній зі стін у приміщенні на другому поверсі.

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