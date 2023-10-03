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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху

У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Фото: Нацполіція

У Києві 2 жовтня брат разом з сестрою випали з балкона багатоповерхівки. Від отриманих травм хлопець та дівчина загинули на місці.

На даний час поліція з’ясовує усі обставини трагедії.

Інцидент трапився сьогодні близько 12:00. Поблизу багатоповерхівки на вулиці Микільсько-Слобідська перехожі знайли двох осіб без ознак життя, які, ймовірно, розбилися в результаті падіння з 24 поверху.

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На місце події оперативно прибули правоохоронці та лікарі. За попередніми даними, загиблі брат та сестра 2005 та 2006 років народження.

Наразі правоохоронці спілкуються з очевидцями події, а також встановлюють родичів та близьких загиблих.

Слідчим відділом Дніпровського управління розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою – самогубство. Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу. Триває досудове розслідування.

До речі, у Черкасах дворічна дівчинка випала з вікна, вона не вижила.

Джерело: Нацполіція
Київ, Поліція, Самогубство, Смерть
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