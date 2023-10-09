Впали з недобудови. У Києві знайшли мертвими двох дівчат

Сьогодні, 9 жовтня, у Києві на вулиці Оноре де Бальзака виявили мертвими двох дівчат.

Про це повідомила поліція Києва.

Зазначено, що на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку, працівники ювенальної превенції та лікарі.

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– Правоохоронці встановили особи потерпілих, це – місцеві мешканки, 2006 та 2005 років народження. За попередніми даними, дівчата загинули внаслідок падіння з висоти недобудови, – йдеться у повідомленні.

За даним фактом столичні слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ – умисне вбивство з позначкою “самогубство”.

2 жовтня Києві брат разом з сестрою випали з балкона багатоповерхівки. Від отриманих травм хлопець та дівчина загинули на місці.

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