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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Гелікоптери РФ на тлі полум’я: опубліковано відео з аеродрому Бердянська після удару

Бердянськ, вибухи на аеродромі
Фото: Depositphotos

У мережі з’явилося відео вибухів на аеродромі в тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) у ніч на 17 жовтня.

На кадрах, знятих вночі поблизу летовища, можна почути звуки потужних вибухів. Вони лунають постійно.

У відео присутні кадри детонації боєкомплекту окупантів, все палає, в небо здіймається дим. І на цьому тлі видно російські гелікоптери.

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Успішну операцію під назвою DRAGONFLY провели Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Були вражені аеродроми в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. На них російські війська тримали значну кількість авіаційної і спеціальної техніки, а також боєприпасів.

Під час операції вдалося знищити: дев’ять гелікоптерів РФ; спецтехніку; пускову установку ППО; склади боєприпасів. Пошкоджено злітні смуги аеродромів.

За даними ССО, склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4:00 ранку, а в Луганську – до 11:00.

Втрати РФ у живій силі складають десятки загиблими та пораненими.

Війська України вперше застосували американські далекобійні ракети ATACMS, ймовірно, із касетною бойовою частиною.

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