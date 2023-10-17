Гелікоптери РФ на тлі полум’я: опубліковано відео з аеродрому Бердянська після удару
У мережі з’явилося відео вибухів на аеродромі в тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) у ніч на 17 жовтня.
На кадрах, знятих вночі поблизу летовища, можна почути звуки потужних вибухів. Вони лунають постійно.
У відео присутні кадри детонації боєкомплекту окупантів, все палає, в небо здіймається дим. І на цьому тлі видно російські гелікоптери.
Що відомо про ураження аеродрому в Бердянську
Успішну операцію під назвою DRAGONFLY провели Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Були вражені аеродроми в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. На них російські війська тримали значну кількість авіаційної і спеціальної техніки, а також боєприпасів.
Під час операції вдалося знищити: дев’ять гелікоптерів РФ; спецтехніку; пускову установку ППО; склади боєприпасів. Пошкоджено злітні смуги аеродромів.
За даними ССО, склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4:00 ранку, а в Луганську – до 11:00.
Втрати РФ у живій силі складають десятки загиблими та пораненими.
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Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.Владислав Круглов