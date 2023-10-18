У Білому домі підтвердили надання Україні ATACMS, але не на 300 км

У Білому домі офіційно підтвердили, що Україна отримала далекобійні балістичні ракети ATACMS. Йдеться про модифікацію ракет, яка має дальність 165 км.

Про це заявила в коментарі журналістам представниця Ради нацбезпеки США Адрієнн Вотсон.

– Сполучені Штати нещодавно надали Україні тип ракет ATACMS із радіусом дії до 165 км, у рамках нашої постійної підтримки народу України, який захищає свою територію від жорстокого вторгнення РФ, – наголосила вона.

За словами Вотсон, у Білому домі вважають, що це суттєво посилить боєздатність української армії. Ракети дозволять вражати цілі, розташовані в глибокому тилу ворога на тимчасово окупованих територіях України.

Зараз дивляться

Вотсон уточнила, що ATACMS позбавлять війська РФ можливості мати “прихисток” на окупованій території.

– Ми віримо, що це дасть значний приріст бойовим можливостям України без ризику для нашої військової готовності, – заявила вона.

Вотсон запевнила, що США прагнуть продовжувати надавати Україні військову допомогу, “необхідну їй для досягнення успіху на полі бою і боротьби за свободу та незалежність”.

Який тип ATACMS могла отримати Україна

Який саме тип ATACMS отримала Україна, не озвучується. Ймовірно, йдеться про першу версію ATACMS Block I, оскільки саме ця модифікація ракети має радіус дії до 165 км.

Вона оснащена касетною бойовою частиною, що містить 950 бойових елементів.

Цю ракету армія США почала використовувати з 1991 року. Згодом Сполучені Штати вирішили перейти на ATACMS із осколково-фугасною бойовою частиною та відмовитися від касетної.

Максимальна дальність ракет ATACMS інших модифікацій становить до 300 км.

Коли США могли передати ATACMS Україні

Телеканал CNN з посиланням на американських чиновників повідомляє, що ці ракети були надані “останніми днями”.

За даними джерел, президент США Джо Байден підписав відповідне рішення в середині вересня. Під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі 21 вересня американський лідер повідомив про своє рішення відправити саме касетну модифікацію – ATACMS APAM Block I.

Вашингтон вирішив передати ракети таємно, щоб це стало “сюрпризом” для російських військ. У США розуміли, що окупанти приберуть військову техніку та озброєння за межі досяжності ATACMS, якщо знатимуть про їх постачання.

Ракети запускаються із систем залпового вогню HIMARS, які союзники передали Україні минулого року.

Раніше влада США не поспішала надавати далекобійні ракети через побоювання щодо ескалації військового конфлікту. Однак за останні кілька місяців це занепокоєння значною мірою ослабло, оскільки Україна продемонструвала, що не використовує іншу американську зброю для атак на територію РФ.

Перше застосування ATACMS в Україні

У ніч на 17 жовтня українські військові завдали успішних ударів по аеродромах в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську.

Були знищені дев’ять гелікоптерів РФ, спецтехніка, пускова установка ППО, склади боєприпасів, пошкоджено злітні смуги.

Після операції з’явися припущення, що це результат першого застосування в Україні ракет ATACMS. Надвечір президент Володимир Зеленський підтвердив використання Україною цих ракет.

Джерело: PAP

Джерело : CNN, AFP

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