Немає нічого цинічнішого. Шольца розлютили слова Путіна щодо війни на Близькому Сході

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував заяви російського диктатора Володимира Путіна, який засуджував дії Ізраїлю щодо відбиття нападу терористів ХАМАС.

Про це пише Bloomberg.

Так, Шольца “обурило” те, що Путін, який продовжує вести жорстоку повномасштабну війну проти України, у своїх заявах “скаржиться на жертви серед мирного населення”.

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– Більш цинічного, ніж це, годі й шукати, – сказав канцлер.

Раніше Радбез ООН закликав припинити вогонь між Ізраїлем і Газою, США виступили проти.

Джерело : Bloomberg

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