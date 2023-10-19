Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
Потужний вибух у Вознесенську: ППО знищила ракету Х-59 на Миколаївщині
Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину
Полтавську область росіяни атакували ракетами та БпЛА: серед поранених дитина
ЗСУ знищили на аеродромах Бердянська й Луганська 9 гелікоптерів РФ, ППО та склад боєприпасів
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Немає нічого цинічнішого. Шольца розлютили слова Путіна щодо війни на Близькому Сході

Немає нічого цинічнішого. Шольца розлютили слова Путіна щодо війни на Близькому Сході
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував заяви російського диктатора Володимира Путіна, який засуджував дії Ізраїлю щодо відбиття нападу терористів ХАМАС.

Про це пише Bloomberg.

Так, Шольца “обурило” те, що Путін, який продовжує вести жорстоку повномасштабну війну проти України, у своїх заявах “скаржиться на жертви серед мирного населення”.

Зараз дивляться

– Більш цинічного, ніж це, годі й шукати, – сказав канцлер.

Раніше Радбез ООН закликав припинити вогонь між Ізраїлем і Газою, США виступили проти.

Читайте також
В Ізраїлі підтверджена загибель 18 українців, а не 23 – посольство України
Ізраїль

Джерело: Bloomberg
Війна в Ізраїлі, Війна в Україні, Німеччина, Олаф Шольц
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Скільки ракет ATACMS залишилося у США – оцінка Defence Express
ракета ATACMS
У Кривому Розі прогриміли вибухи після попередження ЗСУ про ракетну загрозу
Немає нічого цинічнішого. Шольца розлютили слова Путіна щодо війни на Близькому Сході
Зброя для України: у Бундестагу вкотре закликали Шольца передати ЗСУ ракети Taurus
літак Tornado ракета Taurus
Рекорди з працевлаштування українських біженців у Румунії: скільки там заробляють
Румунія
ATACMS буде більше: Кулеба заявив, що США надаватимуть ракети на постійній основі
Ракети ATACMS

Завантаження

Ігри
Відео
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз

Історичний закон про ленд-ліз, який Штати ухвалили у травні торік на знак підтримки України у війну, так і не запрацював. Для чого він був потрібен, чи виконав якусь роль і чи не зачинилися ще ці двері повністю?

Оксана Михайлова
Хто вдарив по лікарні в секторі Гази і що буде далі
Немає нічого цинічнішого. Шольца розлютили слова Путіна щодо війни на Близькому Сході
НАСЛІДКИ ударів РФ | УКРАЇНА – МАЛЬТА: вольова перемога НАШИХ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Немає нічого цинічнішого. Шольца розлютили слова Путіна щодо війни на Близькому Сході
ATACMS змінять хід ВІЙНИ | УСПІХИ ЗСУ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Немає нічого цинічнішого. Шольца розлютили слова Путіна щодо війни на Близькому Сході
ЗСУ мінуснули ЧЕРГОВИЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воює зброєю з РФ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Немає нічого цинічнішого. Шольца розлютили слова Путіна щодо війни на Близькому Сході
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь