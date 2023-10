Gepard, мостоукладач, дрони: Німеччина надала Україні новий пакет допомоги

У п’ятницю, 20 жовтня, уряд Німеччини прозвітував про надання Україні чергового пакета військової допомоги, до якого увійшли артилерійські установки, безпілотники та снаряди.

Про це свідчать оновлені дані на офіційному сайті уряду ФРН.

Україна протягом останнього часу отримала від Німеччини:

Зброя надається зі складів німецької армії та промисловості.

Розмов Зеленського з Шольцем

На тлі надання додаткового озброєння відбулася телефонна розмова президента Володимира Зеленського з канцлером ФРН Олафом Шольцем.

Український лідер подякував йому за підтримку.

Про цей пакет Берлін оголосив 10 жовтня. Він передбачає посилення протиповітряної оборони України на €1 млрд.

I spoke with @Bundeskanzler Olaf Scholz and thanked him for Germany’s support.

Our agreements in Granada are being successfully implemented. I am especially grateful for the latest large military aid package, which includes Patriot and IRIS-T systems, as well as ammunition for…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2023