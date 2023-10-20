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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Gepard, мостоукладач, дрони: Німеччина надала Україні новий пакет допомоги

САУ Gepard
Фото: Getty Images

У п’ятницю, 20 жовтня, уряд Німеччини прозвітував про надання Україні чергового пакета військової допомоги, до якого увійшли артилерійські установки, безпілотники та снаряди.

Про це свідчать оновлені дані на офіційному сайті уряду ФРН.

Україна протягом останнього часу отримала від Німеччини:

Зараз дивляться
  • ще три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard (раніше Берлін надав 46 таких САУ);
  • 3 872 димових боєприпаса калібру 155-мм (на додачу до 17 тис., поставлених до цього);
  • ще одну броньовану мостоукладальну машину BEAVER (їх у ЗСУ буде вже 13);
  • 20 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN (вже було надано 80);
  • 20 розвідувальних безпілотників Vector (було 104 такі БпЛА);
  • 13 автомобілів для охорони кордону (на додачу до 211 авто);
  • три тягачі HX81 і три причепи до них (в українських військових тепер буде 67 тягачів цього виду).

Зброя надається зі складів німецької армії та промисловості.

Розмов Зеленського з Шольцем

На тлі надання додаткового озброєння відбулася телефонна розмова президента Володимира Зеленського з канцлером ФРН Олафом Шольцем.

Український лідер подякував йому за підтримку.

– Особливо вдячний за нещодавній великий пакет військової допомоги, який містить системи Patriot та IRIS-T, а також боєприпаси до них, – наголосив Зеленський.

Про цей пакет Берлін оголосив 10 жовтня. Він передбачає посилення протиповітряної оборони України на €1 млрд.

Зеленський розповів Шольцу про ситуацію на фронті, зокрема про катастрофічні втрати російських військ під Авдіївкою під час спроб наступу.

Обговорювалася й ситуація на Близькому Сході, запобігання подальшій ескалації та розширенню конфлікту.

– Вдячний Німеччині за те, що Україна залишається в центрі уваги навіть на тлі розвитку ситуації на Близькому Сході, – зазначив Зеленський.

Ще однією темою було проведення нового раунду переговорів щодо української формули миру на Мальті, а також Конференції з відновлення України у листопаді в Німеччині.

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Gepard, мостоукладач, дрони: Німеччина надала Україні новий пакет допомоги

Джерело: Уряд Німеччини

Війна в Україні, військова допомога, Володимир Зеленський, Німеччина, Олаф Шольц
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