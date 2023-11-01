Безпечних для окупантів місць немає: Юсов про регулярну “бавовну” в Криму
Для російських окупантів сьогодні немає безпечних місць в тимчасово захопленому Криму. А регулярна “бавовна” на півострові ускладнює його використання як логістичного хабу.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.
Він підтвердив, що РФ намагається посилити оборону на півострові, однак агресору це “далеко не завжди вдається”.
Є інформація, що окупанти перекидають до Криму засоби протиповітряної та протиракетної оборони з інших напрямків, зокрема з далекосхідного.
– Але, як казав очільник ГУР Кирило Буданов, сьогодні в Криму немає безпечних для окупантів місць. І це ми бачимо на власні очі фактично у щоденному режимі. Продовжується планова робота Сил безпеки і оборони, операції в різних сферах – і на землі, й на воді. І ця робота триватиме й надалі, – наголосив Юсов.
За словами представника ГУР, той тиск, який здійснюють Сили оборони України, ускладнює для окупантів планування і реалізацію операцій з Криму.
– Ускладнює використання Криму як логістичного хабу для окупаційного корпусу, зокрема на Півдні України, – пояснив Юсов.
Адже кожне успішне ураження російських об’єктів на півострові – це “додаткові клопоти, час і ресурси ворога”. Водночас для українських захисників це додаткові можливості, які вони ефективно використовують.
Останні вибухи в Криму: що відомо
У ніч проти 30 жовтня українські військові успішно уразили стратегічний об’єкт системи ППО РФ на західному узбережжі Криму. Йдеться про територію неподалік від села Оленівка, де ЗСУ раніше нищили зенітно-ракетну систему С-400 Тріумф.
А в ніч на 29 жовтня російські загарбники в поки що окупованому Криму скаржилися на атаку десятків безпілотників.
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