Безпечних для окупантів місць немає: Юсов про регулярну “бавовну” в Криму

Для російських окупантів сьогодні немає безпечних місць в тимчасово захопленому Криму. А регулярна “бавовна” на півострові ускладнює його використання як логістичного хабу.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він підтвердив, що РФ намагається посилити оборону на півострові, однак агресору це “далеко не завжди вдається”.

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Є інформація, що окупанти перекидають до Криму засоби протиповітряної та протиракетної оборони з інших напрямків, зокрема з далекосхідного.

– Але, як казав очільник ГУР Кирило Буданов, сьогодні в Криму немає безпечних для окупантів місць. І це ми бачимо на власні очі фактично у щоденному режимі. Продовжується планова робота Сил безпеки і оборони, операції в різних сферах – і на землі, й на воді. І ця робота триватиме й надалі, – наголосив Юсов.

За словами представника ГУР, той тиск, який здійснюють Сили оборони України, ускладнює для окупантів планування і реалізацію операцій з Криму.

– Ускладнює використання Криму як логістичного хабу для окупаційного корпусу, зокрема на Півдні України, – пояснив Юсов.

Адже кожне успішне ураження російських об’єктів на півострові – це “додаткові клопоти, час і ресурси ворога”. Водночас для українських захисників це додаткові можливості, які вони ефективно використовують.

Останні вибухи в Криму: що відомо

У ніч проти 30 жовтня українські військові успішно уразили стратегічний об’єкт системи ППО РФ на західному узбережжі Криму. Йдеться про територію неподалік від села Оленівка, де ЗСУ раніше нищили зенітно-ракетну систему С-400 Тріумф.

А в ніч на 29 жовтня російські загарбники в поки що окупованому Криму скаржилися на атаку десятків безпілотників.

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