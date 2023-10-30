ЗСУ вразили стратегічний об’єкт російської системи ППО на заході Криму

У ніч проти понеділка, 30 жовтня, в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. У Збройних силах України підтвердили успішне ураження стратегічного об’єкта системи ППО РФ.

– У ніч на 30 жовтня ЗСУ успішно уразили стратегічний об’єкт системи ППО на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму, – йдеться в повідомленні ЗСУ.

А 25 жовтня українські військові знищили систему протиповітряної оборони С-400 поблизу окупованого Луганська.

Раніше про удар по позиціях РФ у Криму повідомляв Telegram-канал ASTRA з посиланням на власні джерела. Канал позиціонує себе як “видання незалежних російських журналістів, які зазнали цензури або переслідування в РФ”.

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Стверджується, що на місце дислокації ракетно-зенітного полку ППО РФ неподалік від села Оленівка була здійснена ракетна атака. Це сталося близько 3:00 ночі 30 жовтня.

У результаті поранено 17 військовослужбовців РФ, стверджує ASTRA. Крім того, “пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню”.

Раніше в мережі з’явилися повідомлення про вибухи на території тимчасово окупованого Криму та перекриття незаконно збудованого Керченського мосту.

Що кажуть у ЗСУ

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону Єдині новини закликав дочекатися офіційних повідомлень щодо нової “бавовни” в Криму.

– Що стосується безпосередньо так званого Кримського мосту, то РФ його перекриває за будь-якої небезпеки, коли вони її вбачають… Щодо бойового застосування, то слід все ж таки дочекатися офіційних повідомлень на цю тему, – повідомив він.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначила, що в окупованому Криму відбувається “дуже потужний маневр силами та засобами”.

Вона нагадала, що РФ намагалася створити на півострові “військовий хаб”, розмістивши там своїх солдат та техніку.

Однак зараз окупанти усвідомлюють, що “сезон бавовни” в Криму триває і досяжність півострова для ЗСУ є реальною. Тому вони намагаються захиститися за допомогою маневрів.

– У тому числі перерозподілити сили, тому що частково їх постачають на Лівобережжя, материкову частину (України, – Ред.), де вже потреба є. А частково намагаються захистити те, що є на самому півострові, — розповіла Гуменюк.

Вона додала, що Сили оборони України ведуть комплексну роботу в Криму, результати якої будуть помітні згодом.

– Робота ця комплексна, велика, масштабна. Їх (окупантів, – Ред.) багато. Нам потрібно багато зусиль і ще трішечки часу для того, щоб дочекатися підбиття підсумків та результатів, – наголосила Гуменюк.

Не перша “бавовна” поблизу Оленівки

Вибухи в районі села Оленівка лунають не вперше. Так, 23 серпня поблизу цього населеного пункту на мисі Тарханкут вдалося знищити російську зенітно-ракетну систему С-400 Тріумф.

???? В окупованому Криму знищено російський комплекс С-400 ???? https://t.co/osfY172iKk pic.twitter.com/aR1c1qNQTP — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) August 23, 2023

Як зазначали в ГУР Міноборони, було ліквідовано саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад РФ.

А в ніч проти 24 серпня, на День Незалежності України, українські спецпідрозділи висадились на берег у Криму та встановили там український державний прапор. Це сталося в районі населених пунктів Оленівка та Маяк.

Були пошкоджені чотири швидкохідних катери та ліквідовані щонайменше 30 росіян.

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