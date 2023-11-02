Мінус літак та майже 1000 окупантів: Генштаб повідомив нові втрати ворога

Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 930 російських військових та знищили 110 одиниць важкої техніки – найбільше артсистем та бойових броньованих машин.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

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особового складу ‒ близько 302 420 (+930) осіб,

танків ‒ 5241 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 9877 (+43) од,

артилерійських систем – 7292 (+42) од,

РСЗВ – 850 (+4) од,

засобів ППО ‒ 566 (+3) од,

літаків – 322 (+1) од,

гелікоптерів – 324 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5488 (+20),

крилаті ракети ‒ 1549 (+2) од,

кораблів /катерів ‒ 20 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9658 (+34) од,

спеціальної техніки ‒ 1032 (+13) од.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять радіолокаційних станцій, два склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, три зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 617-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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