Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Виплати від ООН в Україні збільшили до 3 600 грн
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Супутникові знімки зафіксували сліди пожежі на аеродромі Саки в Криму

вибух дим
Фото: Getty Images

Поблизу злітної смуги аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму зафіксовано сліди займання.

Про це повідомляє Крымский ветер з посиланням на супутникові фото.

– На знімках за 31 жовтня видно кілька осередків загоряння, 28 жовтня їх не було, – йдеться у повідомленні.

Супутникові знімки зафіксували сліди пожежі на аеродромі Саки в Криму
Крымский ветер
Супутникові знімки зафіксували сліди пожежі на аеродромі Саки в Криму
Крымский ветер
Супутникові знімки зафіксували сліди пожежі на аеродромі Саки в Криму
Супутникові знімки зафіксували сліди пожежі на аеродромі Саки в Криму

30 жовтня повідомлялося, що під час ракетної атаки, можливо, був приліт по аеродрому Саки. У напрямку аеродрому їхала пожежна машина.

Зараз дивляться

1 листопада у тимчасово окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Над Кримським мостом видно димову завісу.

Читайте також
Безпечних для окупантів місць немає: Юсов про регулярну “бавовну” в Криму
Окупація Криму

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні, Крим
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Під Куп’янськом гаряче, але стратегічних успіхів ворог не має – Сирський
Олександр Сирський
Армія РФ використовує дрони Ланцет для атак на пріоритетні цілі – британська розвідка
БпЛА Ланцет
Послуги для ВПО у Дії тимчасово не працюватимуть через оновлення: що зміниться
Супутникові знімки зафіксували сліди пожежі на аеродромі Саки в Криму
Що означає загроза застосування балістичного озброєння з ОТРК: пояснює експерт
ракети
Президентські вибори 2024. Чи відбудуться і наскільки це хороша ідея
Вибори в Україні

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Найсвіжіші новини з фронту | Нічна атака на Україну | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Супутникові знімки зафіксували сліди пожежі на аеродромі Саки в Криму
Дагестан – це другий Сектор Гази: реакція головних рабинів на погром в аеропорту
Супутникові знімки зафіксували сліди пожежі на аеродромі Саки в Криму
Росія модифікує зброю: чим небезпечні нові дрони-“газонокосарки”
Супутникові знімки зафіксували сліди пожежі на аеродромі Саки в Криму
Їй казали варити борщі, та вона вступила до війська: історія артилеристки з-під Бахмута
Супутникові знімки зафіксували сліди пожежі на аеродромі Саки в Криму
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь