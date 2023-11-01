Супутникові знімки зафіксували сліди пожежі на аеродромі Саки в Криму
Поблизу злітної смуги аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму зафіксовано сліди займання.
Про це повідомляє Крымский ветер з посиланням на супутникові фото.
– На знімках за 31 жовтня видно кілька осередків загоряння, 28 жовтня їх не було, – йдеться у повідомленні.
30 жовтня повідомлялося, що під час ракетної атаки, можливо, був приліт по аеродрому Саки. У напрямку аеродрому їхала пожежна машина.
1 листопада у тимчасово окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Над Кримським мостом видно димову завісу.
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