Карта бойових дій на 6 листопада 2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 6 листопада 2023 року:

Ситуація в Україні на 6 листопада 2023:

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Іванівка Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Кліщіївка, Ласточкине, Новокалинове, Спірне, Веселе, Олександропіль, Авдіївка, Очеретине, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Республіканець, Львове, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак противника. Також противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де українські воїни відбили ще 5 атак противника.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках окупанти вели штурмові дії північно-західніше Вербового, Роботиного, північніше Нестерянки та П’ятихаток Запорізької області. Успіху не мали.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу.

Втрати РФ у війні на 6 листопада 2023:

особового складу ‒ близько 305 970 (+880) осіб,

танків ‒ 5288 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 9958 (+5) од,

артилерійських систем – 7389 (+14) од,

РСЗВ – 867 од,

засобів ППО ‒ 570 од,

літаків – 322 од,

гелікоптерів – 324 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5554 од,

крилатих ракет ‒ 1556 (+2) од,

кораблів /катерів ‒ 20 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9744 (+14) од,

спеціальної техніки ‒ 1047 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 621-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

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