Протягом тижня російські війська застосували проти України майже 1700 дронів, понад 1630 авіабомб і 95 ракет різних типів, більш ніж половина з яких – балістичні.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах вранці 26 липня.

Зеленський про наслідки атак РФ по Україні за тиждень

– Загалом за цей тиждень росіяни застосували проти України майже 1700 дронів, понад 1630 авіабомб та 95 ракет різних типів, серед них більше половини – балістика, – сказав глава держави.

За його словами, Україна щодня взаємодіє з міжнародними партнерами, аби забезпечити українських військових засобами для протидії російським ударам.

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Зеленський наголосив, що необхідно позбавити Росію можливості використовувати балістичну зброю для терору. Тому дуже важливо, щоб пакети антибалістичної оборони надходили вчасно.

– Кожна ракета-перехоплювач зараз буквально допомагає зберігати життя людей, якщо вона знаходиться тут, в українських системах, а не на складах партнерів. Дякую всім, хто допомагає саме так, – додав глава держави.

Що відомо про атаки РФ уночі 26 липня

Сьогодні вранці пролунали вибухи у Харкові. У Слобідському районі баражувальний боєприпас Бандероль влучив у приватний будинок. Внаслідок удару будівлю було зруйновано, ще понад десять будинків зазнали пошкоджень.

Загинула одна людина, ще дев’ятеро постраждали. Серед поранених – двоє дітей.

Російські війська вранці 26 липня атакували Кривий Ріг реактивним безпілотником. Після влучання у будівлі торговельного центру спалахнула пожежа.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, під час нічної атаки російські війська загалом застосували проти України 8 ракет і 136 безпілотників.

Серед використаного озброєння були одна керована авіаційна ракета Х-59/69, сім балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 136 ударних безпілотників типу Shahed.

Станом на ранок 26 липня Сили оборони України збили або приглушили одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, п’ять балістичних ракет Іскандер-М/С-400 та 104 дрони.

Збиті або пригнушені засобами РЕБ ворожі цілі зафіксували на Півночі, Півдні та Сході України.

Влучання двох балістичних ракет і 27 ударних БпЛА зафіксували на 18 локаціях. Ще на семи локаціях зафіксували падіння збитих цілей або їхніх уламків.

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