Щороку 27 липня в Україні відзначають День медичних працівників. Це професійне свято людей, чиє покликання рятувати життя, лікувати й підтримувати у найтяжчі моменти.

У цей день варто привітати лікарів, медсестер, фельдшерів, фармацевтів і всіх, хто причетний до системи охорони здоров’я. Подякуйте їм за нелегку та важливу працю теплими словами або тематичною листівкою.

Для цього Факти ICTV підготували привітання з Днем медичних працівників в картинках, віршах і прозі. Надішліть їх знайомим медикам або поширюйте в соцмережах.

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День медика 2026 — привітання в картинках

Привітання з Днем медика 2026 у віршах

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З Днем медика вітаю щиро!

Бажаю удачі, сил та миру,

Спокою та насолоди,

І більше у житті свободи.

Менше болю та жалю,

Щоб рідні говорили тобі: Люблю!,

Щоб сонечко завжди світило,

І щоб душа життю раділа.

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Вітаю з професійним святом

І зичу медпрацівникам

Здоров’я, миру, сил багато.

Хай доля щастя дарує вам!

Хай ваша праця незамінна

Приносить успіхи круті,

Здійсняться мрії неодмінно

Та буде все гаразд в житті!

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З Днем медика я вас вітаю,

Здоров’я, щастя побажаю,

Хай вам завжди у всім щастить,

І радісною буде кожна мить,

Щоб мир й достаток панували,

Незгоди дім ваш оминали!

***

З Днем медика вітання

Прийміть сьогодні щирі.

Бажаю Вам здоров’я

Й щоденно жити в мирі.

Оцінені щоб були

Ваші труди щомиті.

Щоби шляхи до щастя

Були для вас відкриті.

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З Днем медичних працівників щиро вас вітаю,

Здоров’я міцного, удачі бажаю!

Нехай легким буде життя,

А проблеми всі підуть у небуття!

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Привітання з Днем медика 2026 в прозі

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З Днем медика! Від щирого серця бажаю міцного здоров’я, успіхів у всьому та вдячних пацієнтів. Щоб робота приносила не тільки користь, а й радість та фінансове благополуччя. Будьте завжди щасливі, активні, кохані та позитивні.

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З Днем медика! Ваша праця благородна та дуже потрібна людству. Ваші зусилля недаремні! Дякуємо за щоденну допомогу людям, за те, що рятуєте життя! Нехай ваш світ буде яскравим та красивим, нехай праця приносить гарні доходи, а життя дарує приємні сюрпризи!

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Вітаю з професійним святом, з Днем медичного працівника! Бажаю не тільки дбати про здоров’я інших, а й берегти своє. Нехай життя обдарує вас щасливими моментами і приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей. Успіхів у роботі та гарного настрою!

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З Днем медичних працівників! Успіхів у вашій благородній і важливій справі! Здоров’я, кохання, тепла, щастя і здійснення всіх мрій. Нехай добро повертається до вас сторицею, а вдома завжди чекають рідні. З професійним святом!

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