Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк підтримала свого близького друга та колегу — шеф-редактора проєктів Нового каналу Хто зверху? та єПитання Ігоря Новінчука, який наразі перебуває у реанімації.

Також глядачам він добре відомий за образом водія Богдана Богдановича в гумористичному тревел-шоу LeМаршрутка.

Леся Нікітюк підтримала Богдана Богдановича

На тлі новин про госпіталізацію та важкий стан Новінчука, телеведуча опублікувала в Instagram-сторіз архівне спільне фото з колегою та звернулася до нього з теплими словами підтримки.

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— Друже, ми так давно працюємо разом… Я тебе так надовго не відпускала! Повертайся, будь ласка, — написала Леся Нікітюк.

Наразі подробиці про стан здоров’я Ігоря Новінчука та причини його госпіталізації не розголошуються, однак шанувальники та колеги продовжують висловлювати слова підтримки та бажають йому якнайшвидшого одужання.

Раніше Леся Нікітюк після масованих атак РФ виїхала з Києва та показала, де зараз із сином. Телеведуча показала дорогу, прогулянку та сімейний відпочинок.

Фото: Леся Нікітюк

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