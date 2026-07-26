Сьогодні на світанку, 26 липня, на Львівщині зафіксували землетрус.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Землетрус на Львівщині 26 липня

Підземні поштовхи на глибині 4 км магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтера зафіксували на території Пустомитівської міської громади Львівського району.

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За класифікацією цей землетрус відноситься до ледве відчутних.

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