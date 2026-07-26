Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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На світанку недалеко від Львова зафіксували землетрус магнітудою 2,8
Сьогодні на світанку, 26 липня, на Львівщині зафіксували землетрус.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Землетрус на Львівщині 26 липня
Підземні поштовхи на глибині 4 км магнітудою 2,8 за шкалою Ріхтера зафіксували на території Пустомитівської міської громади Львівського району.
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За класифікацією цей землетрус відноситься до ледве відчутних.
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