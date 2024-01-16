Центри зайнятості пропонуватимуть безробітним вакансії в ЗСУ – Міноборони

В рамках вдосконалення системи рекрутингу до Збройних сил вакансії, що публікуються на robota.ua, тепер розміщуватимуть і на Єдиному порталі вакансій Державного центру зайнятості.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

На наступному етапі співпраці ці вакансії пропонуватимуть безробітним людям у кожному регіоні України. Мережа регіональних та базових центрів зайнятості налічує 535 установ та підрозділів.

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– Передусім це стосується небойових спеціальностей, які забезпечать повноцінне функціонування та підтримку в тилу. У подальшому буде здійснюватися підбір та професійне навчання кандидатів на спеціальності під замовлення Cил оборони, – йдеться у повідомленні.

Відповідний документ про співпрацю підписала заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк та директор з інновацій robota.ua Сергій Лозко.

Калмикова зазначила, що за два місяці рекрутингу вакансії, що пропонуються на чотирьох партнерських платформах, отримали 40 тисяч відгуків.

Раніше у Міноборони відповіли, чи зможе рекрутинг замінити мобілізацію.

Джерело : Міноборони

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