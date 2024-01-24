Окупанти перекинули в Севастополь великий десантний корабель проєкту 775 – Атеш

РФ передислокувала великий десантний корабель (ВДК) проєкту 775 на Графську пристань тимчасово окупованого Севастополя.

Про це повідомляють партизани з руху опору Атеш.

За їхніми даними, після прибуття в гавань окупанти розгортали корабель і накривали маскуванням.

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Передбачається, що незабаром цей ВДК буде направлено на бойове чергування. Усю оперативну інформацію щодо цього корабля партизани передали Силам оборони України.

Вони зазначають, що судно подібного типу – Новочеркаськ (ВДК-46) – було знищено 26 грудня 2023 року.

Знищення ВДК Новочеркаськ

ВДК Новочеркаськ – корабель проєкту 775 класу Ropucha – був знищений вночі 26 грудня 2023 року в районі Феодосії тактичною авіацією Повітряних сил ЗСУ.

Уперше це судно було атаковане ще 24 березня 2022 року в порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. Тоді судно зазнало пошкоджень.

Фото: Атеш

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