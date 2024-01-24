Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Британський вертоліт Sea King: призначення та характеристики
Перевозить десант і бронетехніку: що відомо про важкий російський літак Іл-76
У Кіровоградській області потонули двоє дітей: з річки дістали 8-річного хлопчика
Втеча на швидкості та побиття: на Закарпатті подружжя намагалося “прорвати” кордон
Терміново
Ракетна атака на Київ: 22 поранених, рятувальні роботи завершено
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Окупанти перекинули в Севастополь великий десантний корабель проєкту 775 – Атеш

Бухта Севастополя

РФ передислокувала великий десантний корабель (ВДК) проєкту 775 на Графську пристань тимчасово окупованого Севастополя.

Про це повідомляють партизани з руху опору Атеш.

За їхніми даними, після прибуття в гавань окупанти розгортали корабель і накривали маскуванням.

Зараз дивляться

Передбачається, що незабаром цей ВДК буде направлено на бойове чергування. Усю оперативну інформацію щодо цього корабля партизани передали Силам оборони України.

Вони зазначають, що судно подібного типу – Новочеркаськ (ВДК-46) – було знищено 26 грудня 2023 року.

Знищення ВДК Новочеркаськ

ВДК Новочеркаськ – корабель проєкту 775 класу Ropucha – був знищений вночі 26 грудня 2023 року в районі Феодосії тактичною авіацією Повітряних сил ЗСУ.

Уперше це судно було атаковане ще 24 березня 2022 року в порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. Тоді судно зазнало пошкоджень.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Читайте також
За 2023 рік знищено щонайменше шість кораблів і катерів ЧФ Росії – речник ВМС
ЧФ РФ

Фото: Атеш

Війна в Україні, Кораблі, Крим, партизани, Російська агресія, Севастополь, Чорноморський флот РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія завезла на ТОТ найманців з Малайзії – ЦНС
російські окупанти
У РФ будуть конфісковувати майно та активи громадян, які засуджують війну проти України
Окупанти перекинули в Севастополь великий десантний корабель проєкту 775 – Атеш
В Ужгороді розпочалася зустріч Шмигаля з Фіцо: що відомо
Окупанти перекинули в Севастополь великий десантний корабель проєкту 775 – Атеш
Перевозить десант і бронетехніку: що відомо про важкий російський літак Іл-76
Окупанти перекинули в Севастополь великий десантний корабель проєкту 775 – Атеш
У Пентагоні вважають серйозною загрозою нестачу зброї для України
Пентагон

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь