Окупанти перекинули в Севастополь великий десантний корабель проєкту 775 – Атеш
РФ передислокувала великий десантний корабель (ВДК) проєкту 775 на Графську пристань тимчасово окупованого Севастополя.
Про це повідомляють партизани з руху опору Атеш.
За їхніми даними, після прибуття в гавань окупанти розгортали корабель і накривали маскуванням.
Передбачається, що незабаром цей ВДК буде направлено на бойове чергування. Усю оперативну інформацію щодо цього корабля партизани передали Силам оборони України.
Вони зазначають, що судно подібного типу – Новочеркаськ (ВДК-46) – було знищено 26 грудня 2023 року.
Знищення ВДК Новочеркаськ
ВДК Новочеркаськ – корабель проєкту 775 класу Ropucha – був знищений вночі 26 грудня 2023 року в районі Феодосії тактичною авіацією Повітряних сил ЗСУ.
Уперше це судно було атаковане ще 24 березня 2022 року в порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. Тоді судно зазнало пошкоджень.
Фото: Атеш