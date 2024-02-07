Законопроєкт № 10449: коли відбудеться голосування за посилення мобілізації
30 січня 2024 року у Верховній Раді України був зареєстрований законопроєкт № 10449 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.
Коли можуть ухвалити новий закон про мобілізацію — читайте на Фактах ICTV.
Законопроєкт № 10449: коли голосування
Верховна Рада скоротила строки подання альтернативних законопроєктів про посилення мобілізації. Тому новий законопроєкт № 10449 про мобілізацію може пройти перше читання у Раді вже цього тижня.
Наступний етап після подання законопроєкту до Верховної Ради — внесення його до порядку денного сесії. За словами нардепа Ярослава Железняка, винесення законопроєкту № 10449 на голосування у перше читання можливе після голосування за скорочення строків. Про це він написав у Telegram.
— Далі — етап скорочення строків подання альтернативних законопроєктів з 14 днів до 7. Це потребує окремого голосування (226+ голосів). Законопроєкт може бути розглянутим на найближчому пленарному тижні у лютому, тобто вже 7-9 лютого.
Комітет ВРУ з питань оборони рекомендував ухвалити у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації № 10449. Відповідно, відхилити всі альтернативні.
- За проголосували — 12
- Утримались — 5
Рішення ухвалене без додаткових пропозицій комітету.
Сьогодні після 13:00 очікується голосування в залі в першому читанні.
Раніше нардеп Железняк розповів, що строк, коли цей законопроєкт винесуть на друге читання, залежатиме від комітету, але не раніше 22 лютого. Якщо ж з’явиться багато правок, то процедура затягнеться.
Законопроєкт № 10449: що відомо
Ключові пункти законопроєкту про мобілізацію:
- скасування строкової служби — пропонується запровадити базову загальновійськову підготовку в закладах освіти;
- зміна призовного віку з 27 до 25 років;
- електронний реєстр військовозобов’язаних — передбачається обов’язок громадян надати відомості до електронного реєстру;
- вручення повісток через електронний кабінет;
- обов’язок мати при собі військово-обліковий документ;
- зміни щодо надання відстрочки;
- запровадження заходів впливу для громадян, які не виконують обов’язки щодо військового призову.
Фото: Міністерство оборони України