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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Вибухи у Харкові 7 лютого: є постраждалі та влучання у Слобідському районі

вибух
Фото: Getty Images

Вранці 7 лютого у Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 7 лютого

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Вибухи підтвердив і голова ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що РФ завдала щонайменше чотирьох ударів по Харківщині.

Наслідки ракетної атаки по Харкову

Попередньо, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова.

За даними очільника ОВА, є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину – без постраждалих.

Оновлено о 12:40 Як повідомив Олег Синєгубов у коментарі Суспільному, по Харкову російські війська вранці вдарили 5-8 ракетами. Ідентифіковано п’ять місць влучань, інші ще шукають.

– Це цивільна інфраструктура у Слобідському районі Харкова. Чотири людини звернулися по медичну допомогу, але це легкі поранення, гостра реакція на стрес, — сказав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 714-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Харків, Харківська область
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