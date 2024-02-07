Вибухи у Харкові 7 лютого: є постраждалі та влучання у Слобідському районі
Вранці 7 лютого у Харкові пролунали вибухи.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові 7 лютого
Вибухи підтвердив і голова ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що РФ завдала щонайменше чотирьох ударів по Харківщині.
Наслідки ракетної атаки по Харкову
Попередньо, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова.
За даними очільника ОВА, є пошкодження нежитлової інфраструктури. На цю хвилину – без постраждалих.
Оновлено о 12:40 Як повідомив Олег Синєгубов у коментарі Суспільному, по Харкову російські війська вранці вдарили 5-8 ракетами. Ідентифіковано п’ять місць влучань, інші ще шукають.
– Це цивільна інфраструктура у Слобідському районі Харкова. Чотири людини звернулися по медичну допомогу, але це легкі поранення, гостра реакція на стрес, — сказав він.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 714-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.