Вночі росіяни атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Нічна атака на Кривий Ріг 27 серпня: що відомо

За інформацією Олександра Вілкула, ворог вдарив по промисловому підприємству міста.

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Станом на 03:16 було відомо про двох поранених. Їхній стан не важкий.

21 серпня ворог вдарив по торговому центру у Кривому Розі. Тоді 130 дістали поранення, серед них 23 дитини. Загинуло 15 людей. У місті оголосили жалобу.

Уночі 16 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Кривий Ріг із застосуванням балістичних ракет та безпілотників. Завдано ударів по двох підприємствах міста. Також пошкоджено багатоквартирні будинки, медичний центр, ліцей, магазини. Двоє людей загинуло, ще 11 дістали поранення.

Згодом стало відомо, що люди загинули на підприємстві АрселорМіттал Кривий Ріг. Ворог атакував ціль ракетами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 646-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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