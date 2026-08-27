Вночі у Києві лунали вибухи. Російський ворог атакував місто балістикою та ударними дронами. На ранок тривога у столиці триває.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Вибухи у Києві 27 вересня: що відомо

За інформацією КМВА, у Подільському районі столиці зафіксували падіння уламків у дворі житлового будинку. Дані про можливих постраждалих та пошкодження наразі уточнюються.

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У Шевченківському районі уламки впали на території навчального закладу.

Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що після вибухів в одному з районів міста видніється стовп густого диму.

Вранці Київ залишається під загрозою ударних безпілотників. Міська влада закликає мешканців не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги.

Інформація щодо наслідків нічної атаки може уточнюватися.

Рух міської електрички Kyiv City Express

Через тривалу повітряну тривогу в Києві й області на маршрутах початок руху поїздів Kyiv City Express відклали.

– Перші ранкові рейси вирушать із запізненням одразу по завершенні безпекових процедур, – повідомили в Kyiv City Express

Оновлено. Станом на 07:50, рух кільцем відновили.

Поїзд А04 Святошин – Почайна – Дарниця відправився зі станції Святошин із затримкою на 1 годину.

20 серпня Київ зазнав масованої атаки. Найбільші руйнування житлової забудови зафіксовані у Солом’янському районі. У Святошинському районі зафіксовано влучання на території одного з промислових об’єктів. Внаслідок атаки загинули 15 людей, ще 33 постраждали.

16 серпня росіяни атакували Київ балістикою. Наслідки таки зафіксували в Оболонському та Голосіївському районах. Постраждало троє людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 646-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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