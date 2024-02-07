Заява на відстрочку від мобілізації: куди звертатися та які документи необхідні

Згідно із законом, деякі категорії осіб можуть отримати відстрочку від мобілізації. Для цього необхідно зібрати певний пакет документів та написати заяву.

Що необхідно для отримання відстрочки від мобілізації під час воєнного стану, як правильно написати заяву, куди з нею звертатися та які документи необхідно підготувати — читайте на Фактах ICTV.

Що таке заява на відстрочку від мобілізації та хто може оформити

Заява на відстрочку від мобілізації — це письмове звернення до ТЦК та СП, яке подається для отримання відстрочки від військової служби за наявності підстав для звільнення під час мобілізації.

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Для подання заяви на відстрочку від мобілізації особі необхідно мати певні підстави, як-от стан здоров’я, навчання або інші особисті обставини, які наразі унеможливлюють військову службу.

Юрист та адвокат Ростислав Кравець розповів, як саме підтвердити право на відстрочку від мобілізації після змін Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

За словами юриста, військовозобов’язана особа може отримати відстрочку від мобілізації за наявності у неї дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.

Згідно з Сімейним кодексом ст.199, батьки зобов’язані утримувати повнолітню дочку/сина, які продовжують навчання.

Якщо повнолітні дочка чи син продовжують навчання й у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, то батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення ними 23 років, за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу, — прокоментував Ростислав Кравець.

Тобто, за словами юриста, якщо дитина досягла 18 років, то батьки не втрачають право на отримання відстрочки від мобілізації.

Також може виникнути ситуація, коли, згідно зі ст. 202 Сімейного кодексу, повнолітні дочка чи син мають утримувати батьків, які є непрацездатними й потребують матеріальної допомоги. Це також дає право на відстрочку від мобілізації.

Куди звертатися для отримання відстрочки від мобілізації

Юрист радить за наявності перерахованих вище обставин, що дають право на відстрочку, одразу повідомити про них представників ТЦК.

За словами Ростислава Кравця, представники ТЦК, як правило, не зважають на наведені обставини під час вручення повістки.

Тому для отримання відстрочки потрібно самостійно подати відповідні документи до ТЦК та СП за місцем обліку, а саме — нотаріально завірену заяву, де вказується причина, яка дає право на відстрочку від мобілізації.

Коли людина отримала повістку на відправку, перше, що радить зробити юрист – це одразу подати рапорт про звільнення керівнику ТЦК, в якому зазначити причину.

Наприклад, прошу звільнити мене з військової служби у зв’язку з наявністю дружини-інваліда.

Якщо навіть особу доставили в навчальну частину, то впродовж місяця під час проходження навчання також варто одразу подати заяву з проханням звільнити з військової служби та зазначенням певної причини.

Як правильно подати заяву на відстрочку від мобілізації

Для того, щоб отримати право на відстрочку, необхідно написати заяву, в якій викласти сімейні обставини, які, згідно із законодавством, надають тимчасове звільнення від служби.

Заява на відстрочку від мобілізації складається в довільному порядку, проте має бути належним чином обґрунтована, з посиланням на законодавство та додаванням підтверджувальних документів.

Залежно від підстави для відстрочки, документи, що додаються до заяви, можуть бути різними.

Це може бути:

довідка МСЕК та пенсійне посвідчення — у разі інвалідності;

студентський квиток та контракт — у разі, якщо особа є студентом та навчається;

свідоцтво про народження дітей;

рішення суду, якщо це стосується утримання трьох і більше дітей або самостійного виховання дитини.

Після написання заяви необхідно виконати наступні кроки:

зібрати всі необхідні документи, які підтверджують право на отримання відстрочки, та завірити їх нотаріально;

зареєструвати заяву при поданні до ТЦК та СП (на примірнику мають поставити штамп із вхідним номером та датою подання заяви). Також її можна направити на пошті цінним листом на адресу ТЦК;

очікувати на розгляд документів та прийняття рішення.

Відстрочка надається на термін, який залежить від обставин, що її обумовили.

Зразок заяви на відстрочку від армії в особливий період

Фото: Міністерство оборони України

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