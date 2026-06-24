У ніч проти 24 червня в окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє моніторингова група Кримський вітер, місцеві пабліки та окупаційна адміністрація Севастополя.

Вибухи у Криму 24 червня: що відомо

За даними моніторингових ресурсів, однією з найбільш помітних подій ночі стала пожежа у Севастополі.

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Підписники Кримського вітру повідомляли про кілька вибухів у районі головної електропідстанції ПС 330/220/110/35 кВ Севастополь, яка забезпечує живлення значної частини міського енергорайону.



Після цього у місті зафіксували масштабні перебої зі світлом.

Окупаційний “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв заявив про атаку на енергетичну інфраструктуру та підтвердив тимчасове відключення електропостачання.

За його словами, на об’єктах запровадили спеціальний режим роботи, а фахівці оцінюють масштаби пошкоджень.

Також повідомлення про наслідки нічної атаки надходили й з інших районів окупованого півострова.

За інформацією моніторингових каналів, у Бахчисараї після вибухів виникла пожежа у районі складів 133 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту РФ.

У Сімферополі очевидці повідомляли про вибухи в районі ДРЕС та перебої з електропостачанням.

Також супутниковий моніторинг зафіксував осередки займання поблизу села Шафранне західніше аеродрому Гвардійське. Цю місцевість пов’язують із позиціями запуску ударних безпілотників.

У районі Керчі моніторингові ресурси повідомляли про пожежу на території військового містечка. За даними очевидців, вибухи там лунали впродовж кількох годин ночі.

Офіційного підтвердження причин усіх зафіксованих пожеж та наслідків станом на момент публікації немає.

Нагадаємо, що 23 червня Сили спеціальних операцій України повідомили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал у тимчасово окупованому Криму поблизу села Роздольне.

За даними спецпризначенців, перший етап операції відбувся в ніч проти 22 червня — дрони зруйнували залізничне полотно та спричинили обвал одного з прогонів мосту.

Після цього, коли російська сторона направила до об’єкта спеціальну ремонтну залізничну техніку, ССО перейшли до другої фази операції. У ніч проти 23 червня українські дрони повторно атакували район мосту та уразили ремонтну техніку.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив, що залізничний міст через Північнокримський канал знищено.

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