Карта бойових дій на 24 травня 2024 – ситуація на фронті

Тривають бої на Харківському, Куп’янському, Краматорському та іншому напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2024

Втрати РФ у війні на 24 травня 2024

особового складу ‒ близько 498940 (+1240) осіб,

танків ‒ 7635 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,

артилерійських систем – 12902 (+42) од,

РСЗВ – 1080 (+3) од,

засобів ППО ‒ 813 од,

літаків – 356 (+1) од,

гелікоптерів – 326 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10) од,

крилатих ракет ‒ 2209 од,

кораблів /катерів ‒ 27 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17569 (+56) од,

спеціальної техніки ‒ 2101 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 821-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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