Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 24 травня 2024 – ситуація на фронті
Тривають бої на Харківському, Куп’янському, Краматорському та іншому напрямках.
Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2024
Втрати РФ у війні на 24 травня 2024
- особового складу ‒ близько 498940 (+1240) осіб,
- танків ‒ 7635 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,
- артилерійських систем – 12902 (+42) од,
- РСЗВ – 1080 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 813 од,
- літаків – 356 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10) од,
- крилатих ракет ‒ 2209 од,
- кораблів /катерів ‒ 27 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17569 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 2101 (+7) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 821-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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