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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 24 травня 2024 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Тривають бої на Харківському, Куп’янському, Краматорському та іншому напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 24 травня 2024

Втрати РФ у війні на 24 травня 2024

  • особового складу ‒ близько 498940 (+1240) осіб,
  • танків ‒ 7635 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14775 (+27) од,
  • артилерійських систем – 12902 (+42) од,
  • РСЗВ – 1080 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 813 од,
  • літаків – 356 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10401 (+10) од,
  • крилатих ракет ‒ 2209 од,
  • кораблів /катерів ‒ 27 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17569 (+56) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2101 (+7) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 821-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Зараз дивляться

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Війна в Україні, Втрати ворога, Карта
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