Суд обрав запобіжний захід колишньому командиру 155 окремої механізованої бригади Станіславу Лучанову, якого підозрюють у викраденні та вбивстві двох братів із Київської області. Екскомбрига взяли під варту, однак своєї провини він не визнає.

Про це він заявив перед засіданням суду, де йому обирають запобіжний захід, повідомляє Радіо Свобода.

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Перед початком засідання Станіслав Лучанов заявив журналістам, що не визнає провини у справі.

За його словами, він ніколи не бачив загиблих братів, а всі обставини кримінального провадження має встановити слідство.

Лучанов є одним із десяти підозрюваних у справі про викрадення та вбивство двох цивільних мешканців Київської області.

За версією слідства, чоловіків силоміць вивезли до іншої області, де згодом убили.

Що відомо вбивство двох братів на Київщині

Правоохоронці вважають, що наприкінці червня група військовослужбовців увірвалася на подвір’я двох братів у селі Калинівка на Київщині, після чого силоміць вивезла їх до Полтавської області.

Згодом тіла чоловіків із численними вогнепальними пораненнями знайшли закопаними у лісосмузі.

За даними слідства, приводом для злочину став конфлікт одного з братів із місцевою мешканкою через гучну музику та їзду на мотоциклах. Після того, як чоловіки відмовилися вибачатися, її чоловік-військовослужбовець, за версією слідства, організував викрадення, залучивши інших військових.

13 липня правоохоронці затримали десятого підозрюваного у справі — колишнього командира 155 окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Його затримали у Подільському районі Києва після того, як він перебував у розшуку.

Раніше у справі вже затримали ще дев’ятьох фігурантів. Президент Володимир Зеленський заявив, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності, а міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що правоохоронці відтворили хронологію злочину, проаналізувавши десятки камер відеоспостереження, маршрути пересування та зібравши необхідні докази.

За даними слідства, після викрадення братів перевезли до Полтавської області, де їх утримували, а потім убили. 9 липня правоохоронці виявили їхні тіла із численними вогнепальними пораненнями.

11 липня повідомили про підозру фігурантам справи, серед яких був і колишній командир 155 бригади.

Крім того, Оперативне командування Північ повідомляло, що після початку розслідування щодо побиття військовослужбовців у 155 бригаді Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби.

Джерело : Радіо Свобода

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