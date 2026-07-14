З 15 липня у столиці почнуть діяти нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Відповідне рішення підтримали у КМДА. Відтепер разова поїздка в метро коштуватиме 30 грн. Якщо маршрут передбачає пересадку між різними видами транспорту, вартість такого квитка становитиме 60 грн.

Після оголошення нових тарифів у багатьох киян виникло запитання, чи подорожчає таксі в Києві та чи вплине зростання вартості громадського транспорту на ціни сервісів перевезення.

Чи зміниться вартість таксі в Києві з 15 липня 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

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Чи подорожчає таксі в Києві після 15 липня

Попри зміни у вартості проїзду, різкого підвищення тарифів на таксі найближчим часом не прогнозують.

Генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик у коментарі РБК-Україна пояснив, що вартість поїздок на платформі визначається насамперед автоматичною системою, яка враховує співвідношення між кількістю пасажирів і доступних водіїв у конкретний момент.

За його словами, саме попит і пропозиція залишаються головними чинниками формування ціни. Також компанія стежить і за загальною ситуацією на транспортному ринку, зокрема за зміною цін на пальне та витратами водіїв.

У Bolt зазначають, що подорожчання таксі в Києві не очікується одразу після запровадження нових тарифів на громадський транспорт. Проте якщо витрати перевізників і надалі зростатимуть, це з часом може відобразитися і на вартості поїздок.

До того ж сервіс намагається зберігати баланс між доступною ціною для пасажирів та справедливою оплатою роботи водіїв, тому рішення щодо можливого перегляду тарифів ухвалюються лише після аналізу ринкової ситуації.

Як нові тарифи змінять поведінку пасажирів

Транспортний аналітик Олександр Гречко у коментарі Телеграфу розповів, що найбільше зміни відчують саме ті кияни, які оплачують проїзд власним коштом. За його оцінкою, значна частина пасажирів користується пільгами, тому для них нові тарифи не вдарять по гаманцям.

Натомість люди, які щодня сплачують за поїздки, можуть почати уважніше рахувати витрати за проїзд. Особливо це стосується маршрутів із кількома пересадками, коли загальна вартість поїздки громадським транспортом збільшується.

Саме тому частина пасажирів частіше обиратиме таксі, якщо різниця між його вартістю та витратами на громадський транспорт стане меншою.

Але експерт наголошує, що це не означає різкого стрибка попиту. На вибір транспорту впливають також погода, затори, терміновість поїздки та інші обставини.

Чи стане таксі єдиною альтернативою

На думку аналітика, після підвищення тарифів частина мешканців столиці може переглянути свої звички пересування. Одні користуватимуться таксі, інші частіше обиратимуть електросамокати, велосипеди, мопеди або власні автомобілі.

Але збільшення кількості приватного транспорту на дорогах може створити додаткове навантаження на міську інфраструктуру та призвести до більших заторів.

Окрему увагу експерт звертає і на популярність мікромобільного транспорту. За його словами, розвиток цього сегмента потребує більшої дисципліни учасників дорожнього руху, адже порушення правил керування самокатами чи мопедами негативно впливають на рівень безпеки.

Ціни на таксі після 15 липня 2026: чого чекати пасажирам

Поки що підстав говорити про автоматичне підвищення вартості поїздок немає. Нові тарифи на громадський транспорт самі по собі не означають, що проїзд на таксі подорожчає чи ні вже найближчими днями.

Але експерти не виключають, що в довгостроковій перспективі на вартість таксі в Києві з 15 липня 2026 року можуть впливати одразу кілька чинників:

збільшення витрат водіїв,

зміна транспортних звичок киян,

баланс між попитом та кількістю автомобілів на лінії.

Тож наразі сервіси таксі не анонсують перегляду тарифів, однак подальша ситуація залежатиме від того, як після підвищення вартості проїзду зміниться попит на різні види міського транспорту.

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