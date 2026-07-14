У вівторок, 14 липня Герман Сметанін заявив про завершення роботи на посаді генерального директора Укроборонпрому.

Наглядова рада оборонного концерну оголосила конкурс на відбір нового керівника, компанію тимчасово очолюватиме Сергій Боєв.

Сметанін залишив посаду гендиректора Укроборонпрому

Герман Сметанін зазначив, що для нього було “честю” керувати найбільшою оборонною компанією України.

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Він подякував працівникам концерну та військово-політичному керівництву України за співпрацю.

– Переконаний, що головний здобуток – це сильна, професійна команда як всередині товариства, так і на підприємствах групи. Це керівники, конструктори, інженери, технологи, виробничники, ветерани та всі, хто щодня працює заради результату, – написав він.

Колишній керівник побажав колективу Укроборонпрому та своєму наступнику подальших успіхів у виконанні важливої державної місії.

Причин свого рішення залишити посаду Сметанін не назвав.

Його відставка відбулася на тлі детонації складу боєприпасів у Вишневому Київської області після масованої російської атаки 6 липня.

11 липня президент Володимир Зеленський заявив, що посадовців концерну, які погодили розміщення збройових складів у місті, буде притягнуто до відповідальності.

Наступного дня в Укроборонпромі повідомили про звільнення двох керівників державних підприємств та інших співробітників.

Після заяви Сметаніна про звільнення Укроборонпром повідомив, що наглядова рада оголосила конкурс на посаду нового генерального директора.

До обрання нового керівника обов’язки очільника компанії виконуватиме Сергій Боєв.

– Сергій Боєв має значний досвід роботи у сфері оборонної промисловості та державного управління. Обіймав посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості та заступника міністра оборони, де відповідав за розвиток оборонно-промислового комплексу та взаємодію з міжнародними партнерами, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок атаки РФ на Вишневе 6 липня і подальшої детонації, що спороджувалася численними вибухами, загинули дев’ятеро людей.

Фото: Укроборонпром

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