Вбивство лідера ХАМАС в Ірані та атака Шахедів в Україні: головні події ночі 31 липня

У ніч проти 31 липня РФ масовано атакувала Україну ударними БпЛА, зокрема вибухи прогриміли під Києвом та у Миргороді.

А в Ірані, за повідомленнями Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), вбито лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію та одного з його охоронців в результаті обстрілу резиденції в Тегерані.

Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Вибухи під Києвом 31 липня

Росія з вечора атакує Київ ударними дронами з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад сім годин.

Київська влада заявила, що постраждалих і руйнувань немає, а внаслідок успішної роботи ППО на підступах до столиці знищено щонайменше тридцять безпілотників.

Начальник КМВА Сергій Попко назвав цю атаку дронами наймасовішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.

Атака дронів у Миргороді

Вночі 31 липня про вибухи у Миргороді Полтавської області повідомляли очевидці.

Офіційно влада це не підтвердила, проте Повітряні сили ЗСУ кілька разів попереджали про рух Шахедів у напрямку Миргорода.

Вибухи під Курськом 31 липня

У Курському районі Курської області РФ вночі 31 липня також лунали вибухи, після яких почалася пожежа на одному з об’єктів.

Місцева влада запевнила згодом, що пожежу нібито локалізовано, а постраждалих немає.

Зеленський анонсував надходженнях нових систем ППО

Президент Володимир Зеленський під час засідання членів Конгресу місцевих і регіональних влад від Рівненської області заявив, що в Україну вже найближчими місяцями надійдуть західні системи протиповітряної оборони, включно із ЗРК Patriot та інші.

За його словами, у серпні, вересні та жовтні Україна отримає відповідні системи ППО.

Вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії у Тегерані

ЗМІ з посиланням на заяву Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) повідомили, що лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію та один з його охоронців було вбито в результаті обстрілу їхньої резиденції у Тегерані.

Ханія у Тегерані брав участь в церемонії присяги президента Ірану Масуда Пезешкіана.

На іранському державному телебаченні вже лунають звинувачення на адресу Ізраїлю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 889-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.