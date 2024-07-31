Вбивство лідера ХАМАС в Ірані та атака Шахедів в Україні: головні події ночі 31 липня
У ніч проти 31 липня РФ масовано атакувала Україну ударними БпЛА, зокрема вибухи прогриміли під Києвом та у Миргороді.
А в Ірані, за повідомленнями Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), вбито лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію та одного з його охоронців в результаті обстрілу резиденції в Тегерані.
Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.
Вибухи під Києвом 31 липня
Росія з вечора атакує Київ ударними дронами з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад сім годин.
Київська влада заявила, що постраждалих і руйнувань немає, а внаслідок успішної роботи ППО на підступах до столиці знищено щонайменше тридцять безпілотників.
Начальник КМВА Сергій Попко назвав цю атаку дронами наймасовішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.
Атака дронів у Миргороді
Вночі 31 липня про вибухи у Миргороді Полтавської області повідомляли очевидці.
Офіційно влада це не підтвердила, проте Повітряні сили ЗСУ кілька разів попереджали про рух Шахедів у напрямку Миргорода.
Вибухи під Курськом 31 липня
У Курському районі Курської області РФ вночі 31 липня також лунали вибухи, після яких почалася пожежа на одному з об’єктів.
Місцева влада запевнила згодом, що пожежу нібито локалізовано, а постраждалих немає.
Зеленський анонсував надходженнях нових систем ППО
Президент Володимир Зеленський під час засідання членів Конгресу місцевих і регіональних влад від Рівненської області заявив, що в Україну вже найближчими місяцями надійдуть західні системи протиповітряної оборони, включно із ЗРК Patriot та інші.
За його словами, у серпні, вересні та жовтні Україна отримає відповідні системи ППО.
Вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії у Тегерані
ЗМІ з посиланням на заяву Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) повідомили, що лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію та один з його охоронців було вбито в результаті обстрілу їхньої резиденції у Тегерані.
Ханія у Тегерані брав участь в церемонії присяги президента Ірану Масуда Пезешкіана.
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