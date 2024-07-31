Вибухи під Києвом: на підступах до столиці знищено десятки Шахедів

Вибухи у Київській області на підступах до столиці лунали кілька разів за ніч та ранок 31 липня – сили ППО працювали по ударних дронах Shahed.

Вибухи в Києві сьогодні

Спочатку мер столиці Віталій Кличко повідомив 30 липня о 23:10, що вибухи у Києві та області – це робота протиповітряної оборони. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики з північного напрямку.

Згодом у Київській ОВА повідомили 31 липня о 00:08, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО почали працювати по ворожих дронах.

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Відразу після четвертої години ранку Кличко знову повідомив, що на столицю прориваються кілька БПЛА з різних напрямків, тому у Києві було чути роботу ППО по ворожих дронах.

Згодом начальник КМВА Сергій Попко назвав цю атаку дронами однією з наймасованіших за всю війну і повідомив про знищення на підступах до Києва понад три десятки Шахедів.

– А головною ціллю агресора став Київ. На столицю України, на мирне місто, ворог спрямував багато десятків своїх безпілотників. Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА, – наголосив він.

За його словами, повітряна тривога тривала понад 7 годин, дрони заходили на Київ хвилями і з усіх напрямків.

Попередньо, у Києві без постраждалих та руйнувань.

Проте близько 06:40 Росія продовжила атакувати Київ ударними дронами, але жоден Шахед своєї мети не досяг, запевнив Попко.

За його словами, силами та засобами ППО було уражено ще кілька ворожих ударних дронів.

– Загалом, за ці дві хвилі разом у повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника. Точні цифри нададуть Повітряні сили, – наголосив він і додав, що, попередньо, без жертв та руйнувань.

Атака безпілотників у Київській області 31 липня

Росія вночі та вранці атакувала Київську область дронами. Тут, як і в столиці, тривога тривала більше 7 годин.

Усі Шахеди знищено силами та засобами ППО, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено, постраждалих також немає.

Водночас, за даним Київської ОВА, уламки дронів пошкодили 13 приватних будинків в чотирьох районах області: посічені фасади, покрівлі дахів, вибиті вікна.

В одному з них – у Броварському районі – сталося руйнування та почалася пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання площі 60 кв. м.

Падіння більшості уламків БпЛА фіксуються поза межами населених пунктів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 889-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ДСНС, МВС

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