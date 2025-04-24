У Трампа на столі формат щодо територій України – Зеленський

Сполучені Штати під час перемовин у Лондоні запропонували Україні стратегію щодо українських територій.

Цей сценарій обговорили як українська, європейська делегації, так і представники з США. Наразі цей формат має на розгляді президент Дональд Трамп.

Про це 24 квітня повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

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Трамп має на столі формат щодо територій України

– Сполучені Штати Америки запропонували своє бачення. В Лондоні була відповідна стратегія, яку вони запропонували. Конструктивно наша команда, європейська команда і представники Сполучених Штатів поговорили, і на папері з’явилися відповідні пункти. Після пропозиції Сполучених Штатів з’явився інший документ, – сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні цей документ “на столі у президента Трампа“.

– Все, що суперечить нашим цінностям або нашій Конституції, не може бути в будь-яких домовленостях, – повторив глава держави.

Зустріч у Лондоні

Нагадаємо, напередодні у Лондоні відбулись перемовини між українською делегацією та представниками Британії, Німеччини, Франції та Сполучених Штатів.

Спочатку планувалось, що зустріч відбудеться на рівні міністрів закордонних справ, втім держсекретар США Марко Рубіо напередодні переговорів скасував свій візит, а за ним аналогічне рішення ухвалили європейські міністри.

Як наслідок, зустріч відбулась на рівні радників лідерів зазначених країн, коли ж з боку України збереглась делегація, включно із главами МЗС, Міноборони та керівником ОПУ.

Джерело : Офіс президента

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