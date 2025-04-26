ЦПД спростував інформацію про захоплення РФ 4 населених пунктів на Сумщині

РФ заявляє про нібито захоплення чотирьох населених пунктів у Сумській області. У Центрі протидії дезінформації відреагували на такі повідомлення з боку ворога.

ЦПД про захоплення Росією населених пунктів на Сумщині

Як зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко, противник проводить штурми у прикордонні Сумської області. Проте, усі наступальні дії ворога активно зупиняються нашими військовими.

До того ж, посадовець зауважив, що українські військові продовжують операцію на Курщині.

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Нагадаємо, що 26 квітня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов доповів диктатору, що, мовляв, окупаційні сили продовжують розширювати буферну зону на Сумщині, яка становить уже понад 90 км кв.

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