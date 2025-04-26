ЦПД опроверг информацию о захвате РФ 4 населенных пунктов в Сумской области

РФ заявляет о якобы захвате четырех населенных пунктов в Сумской области. В Центре противодействия дезинформации отреагировали на такие сообщения со стороны врага.

ЦПД о захвате Россией населенных пунктов на Сумщине

Как отметил руководитель ЦПД Андрей Коваленко, противник проводит штурмы в приграничье Сумской области. Однако все наступательные действия врага активно останавливаются нашими военными.

К тому же, чиновник отметил, что украинские военные продолжают операцию на Курщине.

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Напомним, что 26 апреля начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил диктатору, что оккупационные силы продолжают расширять буферную зону на Сумщине, которая составляет уже более 90 км2.

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