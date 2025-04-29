У кількох селах Дніпропетровщини примусово евакуюють сім’ї з дітьми

У кількох населених пунктах Дніпропетровської області, розташованих поблизу кордону з Донеччиною, з 25 квітня оголосили обов’язкову евакуацію. Сім’ї з дітьми вивозитимуть примусово.

Про це 28 квітня повідомили на сайті Межівської селищної територіальної громади.

– За розпорядженням голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака з 25 квітня оголошено обов’язкову примусову евакуацію родин із дітьми або дітей з їхніми законними представниками, – йдеться в повідомленні.

Звідки евакуюють

Обов’язкову евакуацію проводитимуть у населених пунктах Райпільського старостинського округу Межівської селищної територіальної громади, а саме в селах Колона-Межова, Новопідгородне, Райпіль та Сухарева Балка.

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Сім’ї вивозитимуть за попереднім узгодженням дати та часу виїзду, для евакуації необхідно зареєструватися у збірному пункті в селищі Межова.

Із собою потрібно мати:

документи;

гроші;

банківські картки;

медикаменти;

запаси води та їжі на кілька днів;

мобільний телефон і зарядний пристрій до нього;

теплий одяг, змінне взуття та інші необхідні речі.

Джерело: Межівська ПТГ

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