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Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина

У кількох селах Дніпропетровщини примусово евакуюють сім’ї з дітьми

евакуація в Дніпропетровській області
Фото: Pexels

У кількох населених пунктах Дніпропетровської області, розташованих поблизу кордону з Донеччиною, з 25 квітня оголосили обов’язкову евакуацію. Сім’ї з дітьми вивозитимуть примусово.

Про це 28 квітня повідомили на сайті Межівської селищної територіальної громади.

– За розпорядженням голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака з 25 квітня оголошено обов’язкову примусову евакуацію родин із дітьми або дітей з їхніми законними представниками, – йдеться в повідомленні.

Звідки евакуюють

Обов’язкову евакуацію проводитимуть у населених пунктах Райпільського старостинського округу Межівської селищної територіальної громади, а саме в селах Колона-Межова, Новопідгородне, Райпіль та Сухарева Балка.

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Сім’ї вивозитимуть за попереднім узгодженням дати та часу виїзду, для евакуації необхідно зареєструватися у збірному пункті в селищі Межова.

Із собою потрібно мати:

  • документи;
  • гроші;
  • банківські картки;
  • медикаменти;
  • запаси води та їжі на кілька днів;
  • мобільний телефон і зарядний пристрій до нього;
  • теплий одяг, змінне взуття та інші необхідні речі.
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Джерело: Межівська ПТГ

Дніпропетровська область, Евакуація
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