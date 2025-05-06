Чому не приходять платіжки за світло: основні причини та що робити

Споживачі електричної енергії можуть стикнутися з проблемою, коли не приходять платіжки за світло.

Що робити, якщо не отримали паперовий рахунок за електроенергію, та які можуть бути причини — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому не приходять платіжки за світло

Відсутність рахунків за спожиту електроенергію може бути пов’язана з кількома факторами.

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На гарячій лінії YASNO пояснили, що паперові платіжки можуть не приходити, якщо за особовим рахунком є переплата за спожиті послуги. Тобто у такому разі рахунок до сплати дорівнює нулю. Після того як переплата буде вичерпана, квитанції почнуть знову надходити.

Якщо не приходять рахунки за спожиту електроенергію, причинами також можуть бути:

Скасування паперових платіжок — через воєнний стан та пов’язані з ним труднощі в логістиці багато енергопостачальників могли тимчасово припинити надсилання паперових рахунків. Це рішення було ухвалене для безпеки та ефективності обслуговування клієнтів.

Так, на сайті YASNO (ТОВ Київські енергетичні послуги) зазначено, що в умовах воєнного стану паперові платіжки за електроенергію не надсилатимуться. Дізнатись рахунок та сплатити за світло можна альтернативними способами.

Зміна адресних даних — наприклад, якщо відбулися перейменування вулиць або зміна номерів будинків, це могло призвести до некоректної доставки рахунків. При укладенні договору на електропостачання без точної адреси також можуть виникати труднощі з отриманням платіжок.

— наприклад, якщо відбулися перейменування вулиць або зміна номерів будинків, це могло призвести до некоректної доставки рахунків. При укладенні договору на електропостачання без точної адреси також можуть виникати труднощі з отриманням платіжок. Технічні збої або помилки в облікових записах можуть призвести до затримок або відсутності рахунків.

Що робити, якщо не приходять платежі за світло

Якщо ви перестали отримувати паперові платіжки на свою поштову адресу, спробуйте скористатися одним із наведених методів.

Зокрема, сплатити за світло можна:

У касі відділення банку або на Укрпошті — повідомте касиру ПІБ власника, номер особового рахунку та адресу. Навіть якщо платіжки не надходять, реквізити постачальника залишаються без змін. Також їх можна взяти із рахунків за попередні періоди та внести оплату за світло.

Скориставшись онлайн-банкінгом (наприклад Приват24) або платіжними системами, такими як Portmone, iPay тощо. Після введення особового рахунку буде автоматично відображатися сума нарахувань за електроенергію.

За допомогою особистого кабінету — більшість енергопостачальників надають можливість перегляду рахунків онлайн. Зареєструйтесь або увійдіть до особистого кабінету на сайті вашого постачальника, щоб перевірити наявність рахунків та здійснити оплату.

Сплатити можна через мобільні застосунки або офіційні сайти банків. Там можна знайти детальну інформацію щодо способу оплати.

За допомогою електронних сервісів Viber, Telegram-ботів. У месенджері, як і в особистому кабінеті, можна знайти суму до оплати за світло.

Деякі компанії, наприклад YASNO, пропонують отримання рахунків на електронну пошту.

Якщо рахунки не надходять протягом тривалого часу, зверніться до кол-центру вашого енергопостачальника або відвідайте найближчий сервісний центр для уточнення інформації. Фахівці допоможуть розібратися у ситуації, за необхідності оновлять дані, щоб забезпечити своєчасне отримання рахунків у майбутньому.

Ми розказали, що робити, якщо не отримали паперовий рахунок за електроенергію. Щоб уникнути проблем з оплатою за світло та заборгованості, рекомендується активно використовувати електронні сервіси, адже у період воєнного часу паперові квитанції можуть не надсилатися енергопостачальником.

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