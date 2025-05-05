TikTok-шпигунка: СБУ затримала агентку ФСБ, яка зливала позиції ЗСУ на Донеччині

Контррозвідка Служби безпеки України затримала чергову ворожу агентку на території Донеччини.

Йдеться про 43-річну працівницю місцевого вугледобувного підприємства, яка виконувала розвідзавдання на користь країни-агресора, коригуючи артилерійські удари по Покровському напрямку.

На Донеччині затримали агентку Кремля

Як встановили слідчі, представники ФСБ звернули увагу на жінку після її активності в TikTok.

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Вони вийшли з нею на контакт, а згодом організували зв’язок через інший зашифрований канал у месенджері.

За вказівкою куратора з російської спецслужби фігурантка проводила обстеження прифронтової території поблизу Мирнограда, намагаючись виявити розміщення українських військових підрозділів.

– Ворога особливо цікавили тилові локації ЗСУ та бойові позиції артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, — йдеться в офіційному повідомленні.

Агентку вдалося ідентифікувати та затримати на одному з блокпостів.

Під час огляду в неї виявили мобільний телефон, на який вона знімала розташування підрозділів Сил оборони, а також вела комунікацію з представником ФСБ.

За інформацією СБУ, жінка є мешканкою прифронтового Мирнограда, що постійно перебуває під ворожими обстрілами.

Під час евакуації цивільного населення вона залишилась у місті, щоби продовжити співпрацю з агресором, тоді як своїх дітей вивезла вглиб контрольованої території України.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині СБУ затримала 51-річного помічника машиніста місцевого локомотивного депо, який шпигував за ешелонами ЗСУ та передавав координати військових об’єктів.

Джерело : СБУ

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