TikTok-шпигунка: СБУ затримала агентку ФСБ, яка зливала позиції ЗСУ на Донеччині
Контррозвідка Служби безпеки України затримала чергову ворожу агентку на території Донеччини.
Йдеться про 43-річну працівницю місцевого вугледобувного підприємства, яка виконувала розвідзавдання на користь країни-агресора, коригуючи артилерійські удари по Покровському напрямку.
На Донеччині затримали агентку Кремля
Як встановили слідчі, представники ФСБ звернули увагу на жінку після її активності в TikTok.
Вони вийшли з нею на контакт, а згодом організували зв’язок через інший зашифрований канал у месенджері.
За вказівкою куратора з російської спецслужби фігурантка проводила обстеження прифронтової території поблизу Мирнограда, намагаючись виявити розміщення українських військових підрозділів.
– Ворога особливо цікавили тилові локації ЗСУ та бойові позиції артилерії, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, — йдеться в офіційному повідомленні.
Агентку вдалося ідентифікувати та затримати на одному з блокпостів.
Під час огляду в неї виявили мобільний телефон, на який вона знімала розташування підрозділів Сил оборони, а також вела комунікацію з представником ФСБ.
За інформацією СБУ, жінка є мешканкою прифронтового Мирнограда, що постійно перебуває під ворожими обстрілами.
Під час евакуації цивільного населення вона залишилась у місті, щоби продовжити співпрацю з агресором, тоді як своїх дітей вивезла вглиб контрольованої території України.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Харківщині СБУ затримала 51-річного помічника машиніста місцевого локомотивного депо, який шпигував за ешелонами ЗСУ та передавав координати військових об’єктів.