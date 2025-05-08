РФ скидала КАБи, але ракет і дронів 8 травня не зафіксовано – Повітряні сили

Станом на ранок 8 травня РФ не запускала в бік України ракет та ударних дронів, проте вночі обстрілювала Сумщину керованими авіабомбами.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“Перемир’я” Путіна та удари КАБами по Сумщині

– Протягом поточної доби 8 травня, станом на 8.00, у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано. Втім, протягом ночі ворог активізував удари тактичною авіацією із застосуванням керованих авіабомб по Сумщині.

Щодо атаки дронів, то із 14:30 до 20:30 середи, 7 травня (це була вже третя хвиля за добу) окупанти запустили 31 ударний БпЛА та безпілотник-імітатор інших типів із району Міллерово.

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Силами ППО збито 20 дронів типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі та в Центрі країни.

Ще шість локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Водночас внаслідок ворожої атаки постраждала Черкаська область.

Обстріл Сумщини 8 травня

В ДСНС повідомили, що вранці 8 травня російська авіація завдала удару по житловому сектору Білопільської громади.

Внаслідок обстрілу один будинок повністю зруйновано, ще три будинки та сім господарських будівель зазнали пошкоджень.

Рятувальники деблокували з-під завалів жінку, постраждалу передали медикам.

Крім того, у Сумському районі внаслідок нічного обстрілу виникли пожежі у трьох житлових будинках. На жаль, є одна загибла особа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 170-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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