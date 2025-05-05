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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Оптоволоконні БпЛА вже вичерпали інноваційний потенціал — Федірко

У Міноборони показали FPV-дрони на оптоволокні
Фото: Міноборони

Дрони на оптоволокні не є технологічним проривом у цій фазі війни.

Про це заявив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

Федірко про дрони на оптоволокні

– У цього типу дронів є як багато переваг, так і недоліків, зокрема вага, низька маневреність, постійні обриви, великі габарити, відносно короткий радіус дії. Є своя специфіка керування на висотах. Одним словом, недосконала штука. Але для засідок – одна з найкращих, – сказав Федірко.

Він також підкреслює, що технологія оптоволокна вже вичерпала свій інноваційний потенціал.

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Натомість звичайні FPV-дрони, які керуються за допомогою радіозв’язку, продовжують демонструвати ефективність.

– Потенціал звичайних FPV-дронів із системою керування за допомогою радіозв’язку ще не вичерпаний. І системи радіоелектронної боротьби за ними просто не встигають, – додав він.

Нагадаємо, виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко пояснив, чим відрізняється підхід до виробництва зброї в Україні та РФ. Детальніше про це – читайте у матеріалі. 

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