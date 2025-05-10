Путін не досяг жодної з цілей, щоб мати привід для святкування 9 травня – ISW

Сили оборони України за підтримки країн Заходу не дозволили РФ досягнути жодної з визначених цілей за останній рік, тому у Володимира Путіна не було приводів для святкування так званого Дня перемоги.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Провальний для Путіна “День перемоги”: аналіз ISW

Саме тому, на їхню думку, Путін не обговорював ситуацію на полі бою в Україні під час святкування “Дня перемоги” в Москві 8 і 9 травня, а лише заявив, що вся Росія підтримує військових, які воюють в Україні.

Зараз дивляться

– Російські війська не захопили жодного значного міста в Україні після захоплення Авдіївки в лютому 2024 року, і єдиним середнім населеним пунктом, який вони захопили в Україні з грудня 2024 року, є Велика Новосілка, – зауважують в ISW.

Там нагадали, що війська РФ планували захопити Покровськ, Часів Яр, Торецьк і решту території Луганської області, а також просунутися в Дніпропетровську область до 9 травня, однак не досягли жодної з цих цілей і фактично вже близько року намагаються захопити ці три міста.

Водночас у ISW констатують, що удари ЗСУ на великі відстані, краще інтегровані тактичні операції з використанням безпілотників разом з оборонними операціями і контратаками за підтримки Заходу уповільнили, а подекуди й зупинили російські наступальні операції.

– Успішна інтеграція українських розробників і операторів безпілотників із Сухопутними військами, схоже, зупинила наступ Росії на Покровськ і Торецьк у 2024-му і на початку 2025 років. Українські дальні удари по російських складах боєприпасів, об’єктах оборонної промисловості та нафтогазової інфраструктури часом ставили під загрозу здатність РФ постачати війська на передову та збільшували витрати на війну, що постійно зростають, – мовиться у звіті.

Крім того, протягом останнього року українські війська загострили інші вразливості РФ, зокрема спровокували дефіцит оперативних резервів, розпочавши Курську операцію і змусивши передислокувати війська з інших прифронтових районів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 172-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ISW

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.