Путин не достиг ни одной из целей, чтобы иметь повод для празднования 9 мая – ISW

Силы обороны Украины при поддержке стран Запада не позволили РФ достичь ни одной из определенных целей за последний год, поэтому у Владимира Путина не было поводов для празднования так называемого Дня победы.

Так считают аналитики Института изучения войны (ISW).

Провальный для Путина “День победы”: анализ ISW

Именно поэтому, по их мнению, Путин не обсуждал ситуацию на поле боя в Украине во время празднования “Дня победы” в Москве 8 и 9 мая, а лишь заявил, что вся Россия поддерживает военных, воюющих в Украине.

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— Российские войска не захватили ни одного значительного города в Украине после захвата Авдеевки в феврале 2024 года, и единственным средним населенным пунктом, который они захватили в Украине с декабря 2024 года, является Великая Новоселка, — отмечают в ISW.

Там напомнили, что войска РФ планировали захватить Покровск, Часов Яр, Торецк и остальную территорию Луганской области, а также продвинуться в Днепропетровскую область до 9 мая, однако не достигли ни одной из этих целей и фактически уже около года пытаются захватить эти три города.

В то же время в ISW констатируют, что удары ВСУ на большие расстояния, лучше интегрированные тактические операции с использованием беспилотников вместе с оборонительными операциями и контратаками при поддержке Запада замедлили, а кое-где и остановили российские наступательные операции.

— Успешная интеграция украинских разработчиков и операторов беспилотников с Сухопутными войсками, похоже, остановила наступление России на Покровск и Торецк в 2024-м и в начале 2025 года. Украинские дальние удары по российским складам боеприпасов, объектам оборонной промышленности и нефтегазовой инфраструктуры порой ставили под угрозу способность РФ поставлять войска на передовую и увеличивали постоянно растущие расходы на войну, — говорится в отчете.

Кроме того, в течение последнего года украинские войска обострили другие уязвимости РФ, в частности, спровоцировали дефицит оперативных резервов, начав Курскую операцию и заставив передислоцировать войска из других прифронтовых районов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 172-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ISW

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