Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Тільки у нас і в Скандинавії: який унікальний камінь Європа купує в України
Ми рекомендуємо
Похолодання, дощі та заморозки: погода на наступний тиждень
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
У Кремлі заявили, що звернення Путіна щодо Стамбула неправильно інтерпретували
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя

Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар геноцидом і посилити тиск на РФ

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до урядів і парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей щодо вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та консолідації зусиль для припинення порушень їхніх прав з боку РФ.

Верховна Рада звернулася до світу

Законодавчу ініціативу №13272 підтримали 310 народних депутатів. У документі Верховна Рада закликає іноземні держави, міжнародні організації та парламентські асамблеї:

  • доєднатися до країн, які своїми рішеннями визнали депортацію кримськотатарського народу з Криму в 1944 році актом геноциду;
  • засудити злочини тоталітарного режиму СРСР, спрямовані на спланований геноцид кримськотатарського народу;
  • постійно чинити всеосяжний тиск на РФ як державу-агресора, використовуючи всі можливі військові, санкційні, політико-дипломатичні та економічні механізми;
  • брати безпосередню участь у заходах в рамках Міжнародної Кримської платформи;
  • засудити протиправне визнання державою-агресором Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборону його діяльності;
  • підтримати розвиток українських і кримськотатарських студій у провідних академічних та освітніх центрах за кордоном;
  • підтримати запрошення України до членства в ЄС, а також її інтеграцію до різних міжнародних безпекових форматів;
  • сприяти сталій безпеці судноплавства в Чорноморському регіоні як важливому елементу гарантування продовольчої безпеки у світі, зокрема для країн Глобального Півдня.

Нардепка, заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук наголосила, що мовчання світової спільноти завжди має наслідки, а ухвалена постанова – це не лише про 1944 рік, а й про сьогодення. Адже збройна агресія РФ проти України, яка триває з 2014 року, почалась з окупації Кримського півострова.

Зараз дивляться

– Це також про тортури, мобілізацію до армії держави-окупанта, заборону Меджлісу, переслідування за мову, віру, думку. Про боротьбу народу, який залишився вірним Україні. Кримськотатарський народ має право жити вільно на своїй землі, – написала вона.

Читайте також
Кабмін затвердив новий правопис кримськотатарської мови
Кабмін

Верховна Рада, Депортація кримських татар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь