Мерц: Німеччина, США, Франція і Британія зняли обмеження на далекобійну зброю Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Німеччина, Франція та Сполучені Штати більше не мають жодних обмежень щодо дальності дії зброї, яка постачається Україні.

Про це він заявив в ефірі суспільного телебачення під час форуму WDR Europaforum.

Обмеження на далекобійні удари по РФ знято

— Ні британці, ні французи, ні ми, ні американці більше не обмежують радіус дії зброї, що постачається в Україну ні з боку Великої Британії, ні з боку Франції, ні з боку США. Це означає, що Україна тепер може захищати себе, атакуючи, наприклад, військові позиції в Росії, – сказав він.

Мерц додав, що раніше українська армія не могла цього робити за “дуже рідкісними винятками”.

Зараз дивляться

— Тепер вона може. На жаргоні ми називаємо це дальнім вогнем, тобто оснащенням України зброєю, яка вражає військові об’єкти в глибині, – додав він.

За словами німецького канцлера, це рішення “помітно змінить ведення війни для України”.

Merz: Keine Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen an die Ukraine Auf dem 27. Internationalen WDR Europaforum in Berlin erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz, dass es keine Reichweiteneinschränkungen mehr für den Einsatz westlicher Waffensysteme durch die Ukraine gebe pic.twitter.com/0F5bumQfKP — TAK (@taksb84) May 26, 2025

Він наголосив, що Росія атакує цивільні об’єкти, бомбардує міста, дитячі садки, лікарні та будинки для людей похилого віку, на відміну від України.

Мерц наголосив, що країна, яка може захищатися від нападника лише на власній території, не захищається адекватно.

Раніше у травні речник Міноборони Німеччини заявив, що Берлін більше не обговорюватиме публічно можливість постачання авіаційних крилатих ракет Taurus для України.

Місяцем раніше видання DW писало, що Мерц заявив про готовність підтримати передання Україні ракет Taurus, якщо це рішення буде погоджено з європейськими партнерами ФРН.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.