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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
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РФ створює фейкові організації, що імітують Міжнародний комітет Червоного Хреста – ГУР

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Фото: Depositphotos

Російські спецслужби створили фейкові організації, які імітують діяльність гуманітарних місій.

За даними Головного управління розвідки України, саме через це представників міжнародних правозахисних організацій, як-от Червоний Хрест, не допускають до українських полонених.

Звертатися лише до українських держустанов

На сьогодні зафіксовано 186 місць утримання українських полонених, куди росіяни не допускають представників міжнародних організацій.

Зараз дивляться

Фейкові структури активно експлуатуються для ворожої пропаганди та збору конфіденційної інформації від родичів і близьких українців, що перебувають у полоні.

Родинам полонених слід звертатися лише до українських державних органів і в жодному випадку не довіряти організаціям, створеним російськиими спецслужбами, незалежно від їхньої назви та декларованих завдань.

Будь-яка інформація, передана ворогу, може бути використана проти України та її громадян.

Координаційний штаб з питань поводження з полоненими є єдиним органом, уповноваженим вести переговори та організовувати повернення українських бранців.

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Джерело: ГУР
Війна в Україні, ГУР, полонені, Російська пропаганда, Фейк
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