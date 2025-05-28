РФ створює фейкові організації, що імітують Міжнародний комітет Червоного Хреста – ГУР

Російські спецслужби створили фейкові організації, які імітують діяльність гуманітарних місій.

За даними Головного управління розвідки України, саме через це представників міжнародних правозахисних організацій, як-от Червоний Хрест, не допускають до українських полонених.

Звертатися лише до українських держустанов

На сьогодні зафіксовано 186 місць утримання українських полонених, куди росіяни не допускають представників міжнародних організацій.

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Фейкові структури активно експлуатуються для ворожої пропаганди та збору конфіденційної інформації від родичів і близьких українців, що перебувають у полоні.

Родинам полонених слід звертатися лише до українських державних органів і в жодному випадку не довіряти організаціям, створеним російськиими спецслужбами, незалежно від їхньої назви та декларованих завдань.

Будь-яка інформація, передана ворогу, може бути використана проти України та її громадян.

Координаційний штаб з питань поводження з полоненими є єдиним органом, уповноваженим вести переговори та організовувати повернення українських бранців.

Джерело : ГУР

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