Тривалий час пошкоджені літаки не зможуть бити по Україні: Ігнат про операцію Павутина

Атаки дронів СБУ на російські аеродроми вивели з ладу понад 40 ворожих літаків – тривалий час ворог не зможе застосовувати їх для ударів по Україні.

Про це заявив полковник Юрій Ігнат, який очолює комунікації Повітряних сил ЗСУ.

– Є вщент згорілі літаки, є пошкоджені назавжди, можуть бути і пошкоджені, які підлягають відновленню. Тривалий час вони не зможуть виконувати завдання, а саме – терористичні акти по території нашої держави, – наголосив Ігнат в інтерв’ю Українській правді.

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Знищення літака А-50

За даними СБУ, внаслідок атаки дронів знищено один А-50 (раніше Україна знищила два літаки дальньої радіолокації А-50У). За словами Юрія Ігната, у РФ модернізованих транспортників А-50 можна було перелічити на пальцях однієї руки.

Завдяки А-50 Росія проводила глибинну, на сотні кілометрів, радіолокаційну розвідку. Це давало ворогу інформацію про перебування наших літаків у повітрі, про повітряні атаки, а також і про наші системи протиповітряної оборони.

– Втрата такого одного борту – це вже велика подія, – наголошує Юрій Ігнат.

Удари дронів по літаках Ту-160, Ту-95, Ту-22М3

З перших днів повномасштабної війни Росія запускала ракети по Україні з літаків дальньої авіації Ту-22М3 та стратегічної авіації Ту-160. За словами військового, з цих носіїв росіяни випустили 2 437 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55. Сили протиповітряної оборони збили 1 916. На жаль, приблизно 500 ракет долетіли до цілей або не були збиті.

З бомбардувальників Ту-22М3 росіяни запускали ракети Х-22, Х-32 – понад 400 одиниць.

За словами Юрія Ігната, лише декілька ракет вдалося перехопити протиповітряній обороні, тому що Х-22 – одна з найпотужніших, у неї понад 900 кілограмів бойова частина. Водночас вона одна з найменш точних ракет.

– Противник ними неодноразово атакував і міста-мільйонники, завдаючи величезної шкоди саме населенню. Було багато потерпілих від цієї ракети, – каже керівник служби комунікації Повітряних сил ЗСУ.

За словами Юрія Ігната, під час спецоперації Павутина дрони СБУ уразили частину літаків Ту-160, Ту-95 та Ту-22М3. Не всі такі бомбардувальники, які мають росіяни в наявності, могли виконувати завдання.

– Ми нарахували, що атакує Україну трохи більше ніж 10 літаків Ту-95 і, можливо, Ту-160, – каже Юрій Ігнат.

Так, літаки Ту-95 можуть брати під крило до восьми ракет. Бомбардувальники Ту-160 – більше. Водночас у росіян ліміт по запуску ракет по Україні, бо все одразу вони не можуть запустити, каже речник Повітряних сил.

За його словами, з 19 наявних у росіян Ту-160 у справному стані було приблизно 10–12 одиниць. Літаків Ту-95 росіяни мали 57, з них 36 були у справному стані. Зі 100 одиниць Ту-22М3 близько 40 могли виконувати завдання.

Аеродроми РФ для бомбардувальників

Глава СБУ Василь Малюк повідомив, що в результаті спецоперації Павутина вдалося уразити 34% ворожого повітряного флоту. Юрій Ігнат зауважує, що йому достеменно не відомо, з якої кількості ці 34%.

За його словами, у Росії не так багато аеродромів, де може стояти стратегічна авіація – максимум шість.

– Не кожен аеродром може приймати такі великі літаки, їх обслуговувати і готувати до вильоту. Тому їхні переміщення контролюються, відстежуються. І добре, що ми отримуємо інформацію від наших партнерів-союзників по НАТО про підготовку Росії до ударів. Є час привести в підвищену готовність сили нашої протиповітряної оборони, – наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Джерело : Українська правда

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